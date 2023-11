Florent Houndjo, lauréat du Grand Prix Littéraire

La cérémonie de remise de prix aux lauréats de l’édition 2023 du plus grand concours de littérature au niveau national dénommé « Grand Prix Littéraire du Bénin », a eu lieu vendredi 03 novembre 2023, dans la salle Bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Elle a été présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola.

Les lauréats des trois prix de la 5ème édition du concours "Grand Prix littéraire du Bénin", sont désormais connus. Teddy Gandigbé du quotidien Matin Libre remporte le Prix du Journaliste/chroniqueur littéraire. Il reçoit un trophée et 1 million de FCFA. Le Prix de l’éditeur a été décerné à la maison d’édition "Éditions Christon". Il a remporté un trophée et un chèque de 3 millions de FCFA. Le prix du Grand Prix littéraire du Bénin a été attribué à Florent Houndjo, auteur de "Dans les limbes". Il repart avec un trophée et 5 millions de FCFA.

Instituée depuis 2019, par le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, cette prestigieuse compétition nationale a le mérite de mettre en valeur la diversité éditoriale nationale et d’inciter la création littéraire nationale. Elle offre également une occasion de détection et d’expression des meilleurs créateurs littéraires nationaux. Le Grand Prix Littéraire du Bénin se veut aussi une activité fédératrice en ce sens qu’il met aux prises les écrivains de toutes les régions du pays ainsi que ceux de la Diaspora. Selon le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, « les lauréats de ces prix ne sont pas seulement des écrivains, des chroniqueurs ou des éditeurs exceptionnels, ils sont aussi des ambassadeurs de la culture béninoise, portant nos histoires et notre créativité au-delà de nos frontières ».

« Leur responsabilité et leur engagement sont déterminants en ces moments où notre pays travaille avec méthode à maitriser le narratif sur ce que nous fûmes et ce que nous projetons être. Révéler le Bénin à ses filles et fils et au monde, passe aussi par la mobilité de l’écrivain, la circulation de son l’œuvre et son accessibilité », a ajouté Jean-Michel Abimbola. Il n’a pas manqué de féliciter les gagnants de l’édition 2023.

