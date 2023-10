Florent Gnansomon nommé directeur général

En Conseil des ministres, mercredi 11 octobre 2023, Florent Raynier Gnansomon a été nommé Directeur général de l’Agence nationale de Recouvrement des Avoirs confisqués et saisis.

Nomination a ministère de la Justice et de la Législation. Sur proposition du Conseil d’administration et après avis du Conseil supérieur de la Magistrature, Florent Raynier Gnansomon est nommé Directeur général de l’Agence nationale de Recouvrement des Avoirs confisqués et saisis. Le nouveau directeur est un magistrat titulaire d’un diplôme d’études approfondies dans la spécialité droit privé fondamental.

L’Agence nationale de Recouvrement des Avoirs confisqués et saisis a pour mission « d’assurer sur l’ensemble du territoire national et sur mandat de justice, le recouvrement de tous avoirs, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire dans le cadre d’une procédure pénale, qui lui sont confiés et nécessitant pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d’administration ou d’aliénation ». Elle est également compétente pour le « recouvrement de tous biens criminels saisis ou confisqués aux affaires de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive ».

A.A.A

