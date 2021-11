Florent Eustache Hessou, docteur en sociologie anthropologie

Le journaliste et écrivain Florent Eustache Hessou est désormais docteur en sociologie anthropologie de développement. Il a soutenu sa thèse ce mercredi 10 novembre 2021 à l’Université d’Abomey-Calavi.

Florent Eustache Hessou a préparé sa thèse sur le thème : « Représentations sociales de la sorcellerie (AZE) chez les fons du Sud-Bénin ». Il a planché devant un jury international présidé par Prof Thierry Azonhe.

« Les gens ont tellement peur de la sorcellerie et j’ai voulu la désacraliser, la déconstruire pour lui donner une nouvelle orientation scientifique afin que les gens arrêtent d’en avoir peur. Pour moi, la sorcellerie, c’est une connaissance, un savoir, une super intelligence. C’est la capacité que chacun a à performer dans quelque chose », a déclaré l’impétrant qui a eu comme Directeur de thèse le Professeur Dodji Amouzounvi.

Selon lui, la sorcellerie est « la super intelligence des Africains qui font le développement et non les Africains qui se transforment en oiseaux et qui tuent ».

Le jury a témoigné son admiration pour le travail fait. Florent Eustache Hessou a eu une mention honorable avec les félicitations du jury.

