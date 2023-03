Flore Djinou, nouvelle secrétaire exécutive de l’INF

L’auteure et conférencière internationale Flore Djinou est la nouvelle Secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme (INF). Elle a été nommée ce mercredi 15 mars 2023 en Conseil des ministres.

Une nouvelle fonction pour Flore Djinou. Elle remplace Huguette Bokpè Gnacadja au poste de Secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme. Cette dernière a été promue présidente de l’INF en remplacement de Mme Claudine Afiavi Prudencio.

La nouvelle Secrétaire exécutive de l’INF est coach-formatrice en assistance de direction et virtuelle. Elle a travaillé pendant plus de 18 ans dans plusieurs entreprises en tant qu’assistante de direction.

Flore Djinou est CEO de « Votre Assistante Virtuelle ». C’est une entreprise spécialisée dans la formation des assistants de direction et virtuelles. Diplômée d’un master en Communication- relations publiques, Flore Djinou est également auteure. Elle a publié chez BNP, le 20 juin 2022, son ouvrage intitulé "Comment j’ai surmonté un divorce et repris ma vie en main’’. Dans son livre autobiographique de 194 pages, elle raconte l’histoire de sa vie de couple, son divorce, ses témoignages, son vécu et les stratégies adoptées pour se relever.

Akpédjé Ayosso

15 mars 2023 par ,