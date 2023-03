La nouvelle Secrétaire exécutive entre en fonctions

La nouvelle Secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme (INF) Flore Djinou a été installée dans ses fonctions ce vendredi 24 mars 2023.

Flore Djinou a pris service en qualité de secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme ce vendredi. La cérémonie a été supervisée par le président du Conseil d’administration de l’INF, Pascal Irénée Koupaki.

Flore Djinou a été nommée Secrétaire exécutive de l’Institut en Conseil des ministres le 15 mars 2023. Elle remplace Huguette Bokpè Gnacadja à ce poste. Cette dernière a été promue présidente de l’INF en remplacement de Mme Claudine Afiavi Prudencio.

Selon l’article 30 du décret portant approbation des statuts de l’INF, le secrétaire exécutif est responsable de l’exécution, de la coordination et de la gestion des activités de l’Institut, dans le respect des orientations fixées par le Conseil d’administration. Il est le bras technique et opérationnel de l’lnstitut.

La nouvelle Secrétaire exécutive de l’INF est coach-formatrice en assistance de direction et virtuelle. Elle a travaillé pendant plus de 18 ans dans plusieurs entreprises en tant qu’assistante de direction. Flore Djinou est CEO de « Votre Assistante Virtuelle ».

Diplômée d’un master en Communication- relations publiques, Flore Djinou est également auteure de plusieurs ouvrages. Elle a publié chez BNP, le 20 juin 2022, son ouvrage intitulé "Comment j’ai surmonté un divorce et repris ma vie en main’’. Dans son livre autobiographique de 194 pages, elle raconte l’histoire de sa vie de couple, son divorce, ses témoignages, son vécu et les stratégies adoptées pour se relever.

Akpédjé Ayosso

