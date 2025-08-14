vendredi, 15 août 2025 -

Affaire simulation d’enlèvement sur Tik Tok

« Flapacha » déposé en prison et « Jérémie Degamer » libéré par la CRIET




Ce jeudi 14 août 2025, les tiktokeur « Flapacha » et « Jérémie Degamer » ont été présentés au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après audition, Jérémie Degamer rentre libre et Flapacha est placé en détention préventive. Ils ont été présentés par le CNIN dans le cadre d’une enquête pour escroquerie liée à un faux enlèvement diffusé sur le réseau social. Que retenir de l’audition ?

Sale temps pour le tiktokeur Flapacha et bonne nouvelle pour son collègue Jérémie Degamer. Après une mise en scène d’enlèvement sur TikTok, le Centre national d’investigations numériques (CNIN) a ouvert une enquête pour escroquerie via internet. Cela fait suite à une plainte déposée par le réseau social Tiktok. Ce jeudi 14 août 2025, les deux tiktokeurs « Flapacha » et « Jérémie Degamer » ont été présentés au parquet spécial après quelques jours de garde à vue. Ils sont poursuivis pour escroquerie via internet.

Après leur audition, le tiktokeur Jérémie Agossou connu sur les réseaux sociaux sous le nom de « Jérémie Degamer » a été remis en liberté et placé sous convocation. Lors de son audition devant le parquet spécial, le tiktokeur Jérémie Degamer a été assisté par Me Omer Sylvain Tchiakpè qui a plaidé sa cause devant le procureur spécial. Le parquet spécial a donc décidé de libérer Jérémie Degamer.

Quant à son collègue, le tiktokeur Cédric Toffa, connu sous le nom de « Flapacha », le parquet spécial a décidé de le placer sous mandat de dépôt. C’est-à-dire de le déposer en prison pour « escroquerie via internet » en attendant son procès prévu pour le mardi 28 octobre 2025. Selon les informations de Libre Express, des indices de cybercriminalité ont été retrouvés dans le téléphone du tiktokeur Flapacha. Sa défense a été assurée par Me Olorytogbé qui s’est fait substituer.

Les deux tiktokeurs ont été interpellés le lundi 11 août 2025 par le Centre national d’investigation numérique (CNIN). Cette interpellation fait suite à la publication de deux vidéos sur les réseaux sociaux qui mettaient en scène un enlèvement simulé. « 

Des premières informations de l’enquête, il ressort que les deux concernés ont simulé cet enlèvement et la prétendue séquestration survenue ensuite, avant de demander dans des lives des cotisations pour venir en aide à « Jérémie Degamer ». Les deux personnes concernées seront mises à la disposition de la justice », a indiqué le CNIN.

www.24haubenin.bj

14 août 2025 par Judicaël ZOHOUN




