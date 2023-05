Fitch confirme la notation de crédit BBB de la BOAD

L’agence internationale de notation financière Fitch vient de confirmer la notation de crédit BBB avec perspective stable de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Elle a révisé la notation intrinsèque (SCP) de la BOAD de « BB+ » à « BBB » à la suite d’une série de bonnes performances et de développements récents jugés positifs par l’agence.

Suite à cette amélioration, la notation de la BOAD chez Fitch est désormais déterminée par sa notation intrinsèque, plus que par l’évaluation du soutien apporté par ses actionnaires. La notation « BBB » de la Banque repose sur un score de solvabilité de « A – », et un ajustement négatif de deux crans reflétant l’environnement commercial dans lequel la banque opère (jugé à risque « élevé »). La liquidité de la BOAD est quant à elle évaluée à « A ».

L’amélioration de la notation intrinsèque de la BOAD repose, entre autres, sur la récente augmentation de capital de 554 milliards de francs CFA de la Banque, équivalant à 50 % du capital souscrit, le renforcement des ratios de capitalisation, la résilience du profil de risque, et l’accès de la Banque à la fenêtre de refinancement de la Banque Centrale.

L’institution se réjouit de la confirmation de sa notation et de sa perspective stable et se félicite du rehaussement de sa notation intrinsèque alors qu’elle vient de clôturer l’exercice 2022 avec un niveau d’activité et un résultat net bénéficiaire en hausse et de boucler la première phase de l’augmentation de son capital le portant de 1155 Milliards de FCFA à 1709 Milliards de FCFA.

A l’annonce de cette notation le Président Ekué a réagi en ces mots « C’est un satisfecit adressé à notre institution, à ses équipes et surtout à ses actionnaires qui lui apportent un indéfectible soutien. C’est ensuite la confirmation de la pertinence des initiatives prises en faveur de nos Etats membres dans le contexte économique, social et sécuritaire qui prévaut, et un encouragement à poursuivre notre ambition portée par le plan Djoliba 2021-2025 qui est de doubler le niveau de nos interventions, mais aussi d’être une Banque de Développement qui opère dans la pleine mesure de ses missions au plus près des besoins de nos clients y compris en apportant des solutions de financements innovantes aux projets de développement »

A propos de la Banque Ouest Africaine de Développement

La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Etablissement public à caractère international, la BOAD a pour objet, aux termes de l’Article 2 de ses statuts, « de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et de réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest » en finançant des projets prioritaires de développement. Elle est accréditée auprès des trois mécanismes de financement de la finance climat (GEF, AF, GCF). Depuis 2009, la BOAD siège en tant qu’observateur à la CCNUCC et participe activement aux discussions relatives à la construction d’une architecture internationale de la finance climat. Elle abrite, depuis janvier 2013, le premier Centre régional de collaboration (CRC) sur le Mécanisme pour un développement propre (MDP) dont le but est d’apporter un soutien direct aux gouvernements, aux ONG et au secteur privé, pour l’identification et le développement de projets MDP. Elle est un membre actif de International Development Finance Club (IDFC) qui rassemble 26 banques nationales, régionales et bilatérales de développement du monde entier.

Source : communiqué de presse BOAD

