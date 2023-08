Fitch Ratings baisse la note américaine de triple A à double A plus

Fitch Ratings a abaissé la note de la dette américaine de triple A à double A plus. L’agence de notation a déclaré mardi que sa dégradation reflétait "une détérioration budgétaire attendue au cours des trois prochaines années" et "un fardeau de la dette publique élevé et croissant". Fitch a également noté une "érosion de la gouvernance" au cours des deux dernières décennies "qui s’est manifestée par des impasses répétées sur les limites de la dette et des résolutions de dernière minute" rapporte FInancial Times.

La première économie au Monde ainsi enrhumée , c’est une perspective économique peu réjouissante pour le reste de la planète d’une manière générale et pour les pays sous développés en particulier. Autrement dit, quels sorts pour les pays pauvres qui continuent de subir les effets néfastes induits par le conflit en Ukraine ? A l’inflation galopante, il faut ajouter la crise alimentaire, la sécheresse ou le réchauffement climatique et surtout les problèmes sécuritaires.

Dans l’espace CEDEAO, la situation sera très scrutée et les risques de dégradation de la note des états sont élevés suite à des menaces d’un recours à la force militaire en vue de rétablir l’ordre constitutionnel au Niger suite à la prise en otage du président démocratiquement élu.

