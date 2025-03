Firmin Kouton décoré à titre posthume

Le préfet du Zou Firmin Aimé Kouton a été fait commandeur de l’Ordre national du Bénin à titre posthume ce samedi 22 mars 2025.

Un hommage a été rendu au préfet Firmin Kouton avant son inhumation ce samedi à Za-Agbogbomey. Il a été décoré à titre posthume. Le vice-grand chancelier Falilou Akadirou a déposé sur le cercueil du défunt la médaille de commandeur de l’Ordre national du Bénin. Il a salué l’engagement de Kouton et ses nombreux services rendus à la Nation en étant à la tête de la préfecture du Zou.

Aimé Firmin Kouton a assuré les fonctions de préfet du département du Zou de juin 2016 à février 2025. Il a été confirmé à ce poste après avoir assumé l’intérim pendant un moment.

La cérémonie d’hommage a connu la présence du ministre Raphaël Akotegnon de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ; du ministre Alassane Seidou de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ; Gaston Dossouhoui de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que de plusieurs autres personnalités.

Après les hommages, le préfet a été inhumé à son domicile à Za-Agbogbomey dans l’intimité familiale.

Firmin Kouton est décédé mardi 25 février 2025, des suites d’une crise survenue lors d’une séance de travail à Cotonou.

