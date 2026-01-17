Finale de la CAN, coup d’envoi de l’Open d’Australie et matchs phares de la NBA : parie sur les événements les plus attendus de janvier avec AfroPari !

Le calendrier sportif mondial de janvier promet de nombreux matchs exceptionnels aux passionnés de sport ! La finale de la CAN tient le continent en haleine, la course à la victoire à l’Open d’Australie s’intensifie et la saison régulière de la NBA entre dans sa phase la plus bouleversante. Des matchs intenses, du suspense, des stars et des moments inoubliables : les supporters ne risquent pas de s’ennuyer. Et pour que tu puisses profiter pleinement de tes sports préférés, AfroPari a préparé des promotions avantageuses pour chacun des événements majeurs.

Finale de la CAN 2025 : le match décisif

Lors des barrages, l’équipe nationale marocaine a battu la Tanzanie (1-0), le Cameroun (2-0) et le Nigeria (0-0, 4-2 aux tirs au but). Le Sénégal a fait encore mieux : victoire 3-1 contre le Soudan et quelques succès face au Mali et à l’Égypte. Après le coup de sifflet final du match contre les Pharaons, Sadio Mané a exhorté ses coéquipiers à rester calmes et à se concentrer sur la finale. L’objectif du Sénégal est clair : remporter le tournoi.

Le Maroc est une équipe polyvalente au style de jeu pragmatique. Les « Lions de l’Atlas » dominent leurs matchs, mais après marquer un but, ils se replient sur la défensive. Le Sénégal joue plus ouvertement et laisse l’adversaire se créer des occasions.

Les Marocains évoluent avec le soutien de leurs supporters, un atout précieux. Avant le Final Four, la pression exercée par les supporters était plutôt forte sur l'équipe de Walid Regragui, mais celle-ci croit désormais en son sacre et puise son énergie dans les tribunes. Le Sénégal se souvient de son succès de 2021 et rêve de réitérer cet exploit, mais sans son pilier défensif, Kalidou Koulibaly, suspendu, la tâche s'annonce ardue. Les « Lions de l'Atlas » aspirent à devenir champions d'Afrique pour la première fois en 50 ans, tandis que le Sénégal confortera son statut de leader du continent après avoir atteint la finale à trois reprises lors des quatre derniers tournois.

Alors que le sort de la Coupe d’Afrique des nations se joue au Maroc, on assiste au début de l’Open d’Australie. C’est sur les courts de Melbourne que la saison de tennis est lancée et que le rythme s’accélère en quatrième vitesse : de nouveaux talents émergent et les favoris s’inclinent.

Open d’Australie : à quoi s’attendre ?

Chez les dames, un choc des générations est possible : au deuxième tour, la légende Venus Williams, 45 ans, pourrait défier la jeune Coco Gauff, 21 ans. Chez les messieurs, ce tournoi sera la dernière danse des vétérans Gaël Monfils et Stan Wawrinka, tandis que Novak Djokovic, en quête de son 25ᵉ titre, se retrouve face à Yannik Sinner.

La forme des favoris ajoute au chaos : la tenante du titre, Madison Keys, n’a pas disputé de finale depuis un an après son triomphe, et Iga Schwentek se plaint de fatigue physique suite à l’United Cup.

L’Open d’Australie se présente comme un test : la chaleur et la distance mettent rapidement l’endurance des joueurs à rude épreuve. Dans ces conditions, la forme et l’adaptation sont déterminantes, et les surprises sont fréquentes.

Qui les attend ? Amanda Anisimova, finaliste de Wimbledon et de l’US Open 2025, ainsi que Belinda Bencic, qui a récemment battu Schwentek à l’United Cup, représentent une menace pour les ténors de la discipline. En simple messieurs : Alex de Minaur (tête de série) se mesurera à Matteo Berrettini au premier tour, et Ben Shelton (n° 8) rencontrera Ugo Humbert – des affiches prometteuses pour les premiers tours de l’Open d’Australie.

Personne ne garantit la victoire des favoris à tel point

NBA : une compétition à enjeux élevés

La saison régulière de la NBA approche de son apogée. En janvier, chaque victoire compte de plus en plus dans la course aux play-offs. Le calendrier chargé et l’absence de pauses transforment la saison NBA en un véritable marathon, où la forme, la profondeur de l’effectif et les performances individuelles des stars sont cruciales.

Oklahoma City conservera-t-il la tête de la Conférence Ouest et la confiance nécessaire pour défendre son titre ? Les Boston Celtics parviendront-ils à rivaliser avec Detroit ? Indiana se remettra-t-elle de son échec en première partie de saison ?

À ce niveau, les erreurs sont impardonnables.

Choisis ton événement, rassemble tes pronostics

