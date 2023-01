Fin du vote, démarrage du dépouillement

Les 09 heures de temps que doit durer le scrutin législatif du dimanche 08 janvier 2023 se sont achevées. La plupart des bureaux de vote ayant ouvert à 07h ont fermé, et les agents électoraux font déjà le dépouillement.

Le scrutin législatif du 08 janvier 2023 tend vers la fin. Le temps imparti pour le déroulement de l’élection s’est écoulé, et la plupart des bureaux de vote ferment déjà. Pour l’heure, les agents électoraux procèdent aux dépouillement. Dans les centres de vote parcourus à Abomey-Calavi dans la 6e circonscription électorale (CS Elitaire, CEG le Plateau, et à l’EPP de Womey Yenawa), tout se passe sous le regard vigilant des représentants des partis politiques, des observateurs et quelques citoyens intéressés par par le verdict des urnes.

Les résultats obtenus au niveau de chaque bureau de vote, et le matériel électoral ayant servi à l’élection seront convoyés au siège de l’arrondissement.

6,6 millions de béninois étaient aux urnes ce dimanche 08 janvier 2023 pour l’élection des députés de la 9e législature. 109 députés dont 24 femmes seront élus pour cette législature de transition.

F. A. A.

