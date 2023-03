Fin de la compétition pour les Guépards juniors

Les U20 béninois ne dépasseront pas l’étape des quarts de finale dans cette CAN en Egypte. Face aux Lionceaux sénégalais, les poulains de Mathias Deguenon sont éliminés ce jeudi 02 mars 2023.

Le Sénégal poursuit sa belle lancée en Egypte. C’est désormais quatre matchs et quatre victoires à cette CAN U20. Le finaliste des trois dernières éditions du tournoi a battu 1-0 le Benin, ce jeudi après-midi, lors du match de lancement des quarts de finale.

Samba Diallo est l’unique buteur de la rencontre, grâce à un service parfait de Lamine Camara sur coup de pieds arrêté. Une courte victoire synonyme de qualification en demies mais également pour la phase de groupes de la Coupe du monde U20 en Indonésie.

