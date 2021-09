Festival Africa Vodoun Usa, le siège mondial ouvert à Savalou

Le Siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa a été officiellement inauguré le lundi 06 septembre 2021 à Savalou. C’était en présence du représentant du préfet des Collines, du maire de Savalou, des sages, notables et têtes couronnées de la localité.

Le maire de Savalou Dèlidji Houindo a procédé à la coupure du ruban dans le cadre de l’inauguration du siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa. C’était le lundi 06 septembre 2021 à Savalou aux côtés du promoteur du Festival Africa Vodoun Usa, Dénis Assongba Dah Tovomandjèhougni.

« Le vodoun c’est notre chose et on se doit de le valoriser. Nous devons profiter de ces genres d’initiative pour montrer que Savalou est aussi le siège du vodoun au même titre que Ouidah et Abomey », a indiqué le maire de Savalou Dèlidji Houindo à l’occasion de l’inauguration. A l’en croire, des initiatives sont en train d’être prises afin de faire du 10 janvier 2022, une fête spéciale du vodoun à Savalou. Pour le promoteur Dénis Assongba, le siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa est ouvert pour tous les Savalois et toutes les Savaloises. C’est un lieu qui va accueillir des acteurs culturels venus de partout dans le monde dans le cadre du Festival Africa Vodoun Usa et la célébration du 10 janvier. « Tous ceux qui vont y travailler auront pour mission principale, la collecte des informations et des richesses culturelles du Bénin et de Savalou en particulier auprès des personnes ressources » a précisé Dénis Assongba.

A son tour le représentant du préfet Yao dah sodji dira : « gloire immortelle à ce siège pour que les cultes que nous allons célébrer, vouer à nos divinités puissent porter afin que nous vivions mieux à Savalou ». Pour le Roi de Cana, Dah Langanfin, la construction de ce siège à Savalou est une belle initiative. C’est également une fierté pour tous les natifs de la localité. Il a saisi l’occasion pour remercier le promoteur Dénis Assongba et a souhaité plein succès aux activités que va abriter le siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa. Il faut noter que des partenaires américains ont effectué le déplacement sur Savalou pour accompagner l’initiative. Ils en ont profité pour donner un drapeau américain au Maire de Savalou.

M. M.

