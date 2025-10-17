vendredi, 17 octobre 2025 -

1398 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Infrastructures routières

Fermeture partielle du carrefour Vèdoko jusqu’en juillet 2026

(Voici le détail des voies fermées et des déviations prévues)




Une fermeture partielle du carrefour Vèdoko (Cotonou) est prévue à compter du dimanche 26 octobre 2025 et ce, jusqu’en juillet 2026. C’est dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de l’échangeur du Carrefour Vèdoko. En raison desdits travaux, la circulation sur cet axe connaîtra des perturbations temporaires. Les usagers sont invités à respecter les limitations de vitesse, à suivre les consignes de sécurité et les indications des panneaux de signalisation, et à emprunter les couloirs de circulation provisoires mis en place pour faciliter le bon déroulement de ces travaux d’intérêt public.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

17 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




L’Ambassadeur des Émirats arabes unis reçu par le ministre Didier Tonato


16 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Son Excellence Mohammed Saeed Al Kaabi, Ambassadeur des Émirats arabes (…)
Lire la suite

L’ex député Sabi Soulé a rendu l’âme


16 octobre 2025 par Marc Mensah
Décès d’un ancien député à l’Assemblée nationale ! Sabi Soulé (…)
Lire la suite

La Cité administrative opérationnelle en mars 2026


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les travaux de construction de la Cité administrative évoluent à (…)
Lire la suite

Voici le chronogramme des activités de la HAAC


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

La HAAC publie la réglementation des médias pour la précampagne


15 octobre 2025 par Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a (…)
Lire la suite

Le gouvernement crée la Commission nationale de Réforme du Droit


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 15 octobre 2025, le (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni, mercredi 15 octobre 2025, sous la (…)
Lire la suite

Arnaquée, une Néerlandaise se suicide, le cybercriminel béninois arrêté


15 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Au Bénin, un cybercriminel a été présenté, lundi 13 octobre 2025, (…)
Lire la suite

Une candidate recalée à la CENA faute de colistier


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Une candidate indépendante Françoise Gbayido s’est présentée, ce mardi (…)
Lire la suite

La France honore Claude Le Roy, légende du football africain


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Ambassadrice de France au Bénin, SE.Mme Nadège Chouat, a rendu un (…)
Lire la suite

Un enseignant retrouvé mort à Tanguiéta


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Le corps sans vie d’un enseignant a été découvert, samedi 11 octobre (…)
Lire la suite

Aucun candidat enregistré à la CENA


12 octobre 2025 par Marc Mensah
Calme plat au siège de la Commission Electorale Nationale Autonome (…)
Lire la suite

Le Bénin crée un pôle de formation aux métiers du funéraire


8 octobre 2025 par Marc Mensah
En conseil des ministres, mercredi 08 octobre 2025, le gouvernement a (…)
Lire la suite

Le gouvernement enclenche le lancement de ‘’Bénin TV Alafia’’


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
En Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

132 parcelles pour la réinstallation des maraîchers recensés


8 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 8 octobre 2025, le Conseil (…)
Lire la suite

Les Grandes décisions du Conseil des ministres


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 8 octobre 2025, la (…)
Lire la suite

135 postes ouverts pour plusieurs entreprises


8 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) recrute divers (…)
Lire la suite

Le 1er Salon de l’automobile s’ouvre à Cotonou le 16 octobre


8 octobre 2025 par Marc Mensah
‎Le tout premier Salon de l’automobile du Bénin se déroulera du 16 au (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires