Fermeture partielle du carrefour Vèdoko jusqu’en juillet 2026

Une fermeture partielle du carrefour Vèdoko (Cotonou) est prévue à compter du dimanche 26 octobre 2025 et ce, jusqu’en juillet 2026. C’est dans le cadre de la réalisation des travaux de construction de l’échangeur du Carrefour Vèdoko. En raison desdits travaux, la circulation sur cet axe connaîtra des perturbations temporaires. Les usagers sont invités à respecter les limitations de vitesse, à suivre les consignes de sécurité et les indications des panneaux de signalisation, et à emprunter les couloirs de circulation provisoires mis en place pour faciliter le bon déroulement de ces travaux d’intérêt public.

17 octobre 2025