Félix Costales Artieda, nouvel ambassadeur d’Espagne au Bénin

Le Bénin accueille un nouvel ambassadeur d’Espagne !

Félix Costales Artieda, nouvel ambassadeur d’ Espagne près le Bénin a présenté, mardi 21 octobre 2025, les copies figurées de ses lettres de créances au ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari.

L’état actuel des relations entre l’Espagne et le Bénin a été abordé par les deux responsables. Ils ont souligné l’importance de poursuivre et de renforcer les liens déjà existants.

Plusieurs domaines sont au cœur de cette coopération : développement, économie, culture, et sécurité. L’Espagne et le Bénin souhaitent travailler main dans la main pour des projets concrets et durables.

Cette prise de fonction du nouvel ambassadeur s’inscrit dans une volonté commune de bâtir un partenariat solide, au service des peuples béninois et espagnol. C’est une nouvelle étape dans une relation diplomatique déjà bien établie.

