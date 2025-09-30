mardi, 30 septembre 2025 -

679 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Sèmè City

Félicien AVLESSI, nommé à la Commission académique




Les membres de la Commission académique de Sèmè City ont été nommés, le 24 septembre 2025, par décret.

La Commission académique de Sèmè City sera présidée par le professeur titulaire et ex recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Félicien Avlessi. Il a été nommé pour représenter la Présidence de la République au sein de la Commission.

Selon le décret N°2025-581 du 24 septembre 2025, plusieurs autres membres dont des représentants de Ministères, des personnalités siègeront.

Le mandat des membres ainsi nommés est de quatre (04) ans à compter de leur installation.

Sèmè City est une cité internationale de l’innovation et du savoir lancée par le gouvernement en 2017 pour faire du Bénin un hub régional en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’entrepreneuriat.

Déjà active à travers son campus pilote Sèmè One à Cotonou, elle prépare l’ouverture d’un vaste campus à Ouidah, destiné à accueillir à terme plus de 30 000 étudiants, chercheurs et innovateurs.
M. M.

VOICI LES MEMBRES DE LA COMMISSION ACADEMIQUE DE SEME CITY

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi (…)
Lire la suite

7 milliards FCFA pour moderniser les universités publiques


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le coût du vaste chantier de réhabilitation des infrastructures dans (…)
Lire la suite

Vente et usage des cahiers d’activités interdits


27 septembre 2025 par Marc Mensah
Dans le département de l’Atlantique, la vente et l’usage des cahiers (…)
Lire la suite

Un vaste chantier de réhabilitation des universités publiques lancé


25 septembre 2025 par Marc Mensah
Le gouvernement a donné, ce mercredi 24 septembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

IFMBTP/CONIDA ВТР DCE offre l’opportunité à six étudiants béninois


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Six étudiants béninois bénéficiaires d’une bourse de formation aux (…)
Lire la suite

Les étudiants sélectionnés pour l’INMES, IFSIO, ENEAM, ENSPD, ENSTIC, (…)


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

De nouveaux recteurs nommés dans les universités publiques


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le gouvernement a procédé mercredi 17 septembre 2025, à la nomination (…)
Lire la suite

Julien Gbessi élu président de la FNEB


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une élection organisée, lundi 15 septembre 2025, sur le (…)
Lire la suite

Le Lycée Pierre Manoël accrédité au programme ‘’Bourses de vie‘’


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Lycée international Pierre Manoël de Cotonou fait désormais partie (…)
Lire la suite

Salimane Karimou lance la rentrée scolaire à Parakou


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur (…)
Lire la suite

Dr Alphonse da Silva et l’Office du Bac primés


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (OB), Dr Alphonse da Silva et (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNA


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Liste des étudiants bénéficiaires de bourses partielles UAC


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UNSTIM


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses partiellement (…)
Lire la suite

Liste des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UP


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les nouveaux étudiants dont les noms suivent bénéficient de bourses (…)
Lire la suite

Liste des AME déployés dans l’Atlantique


12 septembre 2025 par Marc Mensah
2957 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été déployés au niveau (…)
Lire la suite

1551 AME déployés dans les établissements du Borgou


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Liste des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) déployés dans les (…)
Lire la suite

731 AME répartis dans les collèges du Couffo


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Voici la répartition des Aspirants au Métiers d’Enseignant (AME) dans (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires