Félicien AVLESSI, nommé à la Commission académique

Les membres de la Commission académique de Sèmè City ont été nommés, le 24 septembre 2025, par décret.

La Commission académique de Sèmè City sera présidée par le professeur titulaire et ex recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Félicien Avlessi. Il a été nommé pour représenter la Présidence de la République au sein de la Commission.

Selon le décret N°2025-581 du 24 septembre 2025, plusieurs autres membres dont des représentants de Ministères, des personnalités siègeront.

Le mandat des membres ainsi nommés est de quatre (04) ans à compter de leur installation.

Sèmè City est une cité internationale de l’innovation et du savoir lancée par le gouvernement en 2017 pour faire du Bénin un hub régional en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’entrepreneuriat.

Déjà active à travers son campus pilote Sèmè One à Cotonou, elle prépare l’ouverture d’un vaste campus à Ouidah, destiné à accueillir à terme plus de 30 000 étudiants, chercheurs et innovateurs.

