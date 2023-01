La Fbvb organise une journée de sensibilisation

Demain mardi 10 Janvier 2023, le Comité exécutif de la Fédération béninoise de volleyball (Fbvb) organise une journée de sensibilisation des acteurs sportifs sur les valeurs que prône l’olympisme à savoir, le fair-play et les mesures de sécurité dans le sport notamment les premiers secours.

La séance qui se tiendra au Hall des arts et loisirs de Cotonou aura au menu des manifestations devant marquer cette journée. Quatre communications ont été retenues.

Celle du secrétaire général du Comité olympique béninois Fernando Hessou sur le thème « Les Valeurs de l’Olympisme et lutte contre le Dopage » sera la première. Ensuite, viendra la seconde sur « Risques de blessures au Sport ». Elle sera co-animée par les Dr Agbodjogbe et Tigri. La troisième communication portera sur « L’initiation à la Préparation Mentale » avec comme animateurs, le duo Aurèle Louis et Eric Louis.

Enfin, la dernière communication sera basée sur « Initiation aux Premiers Secours ». Elle sera animée par la Croix Rouge du Bénin.

La Fbvb invite à cette journée de sensibilisation, les Fédérations sœurs des sports de mains notamment le handball et le basket.

Josué SOSSOU

9 janvier 2023 par