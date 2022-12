Fanicko sacré meilleur artiste de l’année

L’artiste Fanicko est le meilleur artiste de l’année 2022. Il a été distingué samedi 3 décembre, lors de la 5e édition de Bénin Showbiz Awards au Palais des Congrès de Cotonou.

Distinction pour le chanteur Fanicko. Il est le meilleur artiste de l’année 2022 à l’issue de la 5e édition de Bénin Showbiz Awards. Le BSA D’or 2022 Fanicko a remporté une parcelle de huit millions de FCFA à Ouèdo dans la commune d’Abomey-Calavi. Elle est offerte par Gescia Bénin Sarl.

« Merci à mes fans pour les votes et l’amour pour ma petite personne. Merci à mon label de production Blue Diamond, au Bénin Showbiz Awards, à Amoulé Ousmane, Sté Gescia-Bénin Sarl et au Group Bénin Nouveau. Ensemble on ira encore plus loin », a écrit Fanicko sur sa page Facebook.

L’auteur du titre ‘’Le beau des beaux’’ était en compétition avec plusieurs artistes béninois ( First King, Tyaf, Bobo Wè, Crisba, Blaaz ). Fanicko a des collaborations avec des artistes locaux et internationaux.

A.Ayosso

5 décembre 2022 par ,