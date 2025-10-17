vendredi, 17 octobre 2025 -

Un duel des géants de la Serie A, Der Klassiker et le derby du nord-ouest de l’Angleterre :

Faites le plein d’adrénaline avec les plus belles affiches de la semaine !




Ne manquez pas le retour des plus grands championnats européens et vivez un week-end inoubliable avec 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international. Attrapez les meilleures cotes sur les matches clés via le lien et plongez dans l’ambiance du grand football. Pariez de manière responsable et restez au courant de l’actualité !

Roma – Inter, 18 octobre

Après la nomination de Gian Piero Gasperini comme entraîneur, les Jaune et Rouge ont montré à toute l’Italie le rictus d’un véritable prédateur. La Roma a remporté cinq de ses six matchs de championnat, devenant l’une des plus grandes révélations de la Serie A.

L’Inter s’est enfin adapté aux exigences de Cristian Chivu et est sur la lancée de champion après des défaites décevantes contre l’Udinese et la Juventus. Le leader et capitaine milanais, Lautaro Martínez, a largement contribué à leur succès avec les efforts non-négligeables du brillant Federico Dimarco. Malgré son poste de défenseur, l’Italien a inscrit deux buts et délivré trois passes décisives en six apparitions en championnat.

Le dernier choc entre ces deux équipes en Serie A s’est soldé par une courte victoire de la Roma, et l’Inter est désormais déterminé à prendre sa revanche.

Cotes : V1 - 3,31, X - 3,31, V2 - 2,49

Bayern Munich – Borussia Dortmund, 18 octobre

Les deux clubs ont abordé ce match en tant que leaders de la Bundesliga, ce qui accroît la valeur d’une victoire dans Der Klassiker. Vincent Kompany a recréé l’ADN du Bayern en tant que champion : le collectif munichois domine chaque partie, avec une moyenne de plus de trois buts par jeu. Le trio imbattable composé de Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olise est capable d’écraser n’importe quelle défense adverse.

L’ancien coach du Bayern, Niko Kovač, a relancé le Borussia Dortmund et en a fait un prétendant au titre. Les Noir et Jaune combinent habilement des attaques percutantes avec une défense compacte, affichant d’excellents résultats en championnat et en Ligue des champions.

Le Bayern et le Borussia sont tous deux invaincus cette saison. Ce week-end pourrait marquer la fin d’une série de victoires pour les deux équipes.

Cotes : V1 - 1,379, X - 6,02, V2 - 8,05

Liverpool – Manchester United, 19 octobre

Les Reds ont essuyé un échec en trois derniers matchs toutes compétitions confondues et ont perdu leur leadership en Premier League. Un Liverpool rajeuni peine encore à retrouver son rythme, mais reste l’un des principaux prétendants à la couronne. Cette rencontre contre leurs rivaux jurés est une excellente occasion pour Arne Slot et ses hommes de dissiper toute rumeur concernant la crise au sein de l’équipe.

Manchester United a gagné pour la dernière fois à Anfield en 2016, et ils ont maintenant une occasion unique de mettre un terme à cette série décevante. Malgré un succès convaincant contre Sunderland la semaine dernière, Ruben Amorim est toujours au bord du licenciement. Une victoire dans le derby du Nord-Ouest pourrait remettre les Red Devils sur la voie de la victoire et redonner confiance des supporters dans les idées du manager portugais.

Cotes : V1 - 1,649, X - 4,695, V2 - 5,1

Utilisez notre analyse d’avant-match pour parier sur les affiches clés du week-end via le lien avec les meilleures chances de victoire. Transformez vos connaissances footballistiques en argent réel avec 1xBet, le meilleur site de paris sportifs international !

