Faire d’Abomey-Calavi un modèle de salubrité et d’engagement écologique

Après Ouidah et Cotonou, Abomey-Calavi est la 3e ville du Bénin qui accueille l’ONG Bénin Villes Propres (BVP) avec le concours ‘’Abomey-Calavi Ville Propre’’, officiellement lancé le vendredi 20 juin 2025, en présence du maire Angelo AHOUANDJINOU, du représentant du préfet de l’Atlantique, du directeur départementale du cadre de vie, et du représentant du directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS SA).

Du 28 juin au 9 août 2025, l’ONG Bénin Villes Propres en collaboration avec la Société de gestion des déchets et de la salubrité, et le ministère du cadre de vie lance un challenge aux 9 arrondissements de la commune d’Abomey-Calavi, à travers le concours ‘’Abomey-Calavi Ville Propre’’.

L’objectif de cette initiative selon la représentante de la coordonnatrice de l’ONG BVP, est de transformer ces arrondissements en de « véritables modèles de salubrité, de civisme et de bien-être collectif ». Le concours selon Kadirath lah AHLIN, entend mobiliser tous les arrondissements autour de trois enjeux majeurs à savoir, la salubrité, la libération des espaces publics, et la lutte contre la pollution sonore. Au total, 36 sites insalubres ont été retenus, à raison de 4 sites par arrondissement. « A chaque descente, un site insalubre sera visité par arrondissement par les équipes d’évaluation et de supervision », a-t-elle informé avant de rappeler les critères tels que la propreté des rues, la gestion des déchets, et les initiatives locales de protection de l’environnement, très rigoureux qui permettront de retenir les trois meilleurs arrondissements.

Selon Jean-Baptiste EGUEH, représentant le directeur général de la SGDS SA, le concours ‘’Abomey-Calavi Ville Propre’’ s’inscrit dans une dynamique de responsabilisation collective face à l’un des défis majeur de la vie et des villes modernes : la gestion durable des déchets et la promotion d’un cadre de vie sain et agréable. « Abomey-Calavi, commune en pleine expansion mérite un environnement à la hauteur de ses ambitions », a-t-il fait savoir évoquant le double objectif du concours : sensibiliser et surtout mobiliser car, dit-il, « la propreté d’une ville ne dépend pas seulement des infrastructures, elle repose avant tout sur l’engagement quotidien de chacun (autorités, citoyens, acteurs économiques, et société civile) ». En tant que partenaire engagé, la SGDS selon le représentant de son directeur général, apporte son expertise, ses ressources matérielles et humaines, et son engagement indéfectible pour accompagner les communes du Bénin dans l’amélioration durable de leur cadre de vie. Le partenariat avec BVP illustre parfaitement cette volonté d’appuyer toutes les démarches innovantes et participatives qui renforcent la culture de la propreté et la responsabilité environnementale, a expliqué Jean-Baptiste EGUEH.

« La SGDS à travers ce concours, souhaite encourager les quartiers, les écoles, les associations mais aussi les leaders à divers niveaux à devenir de véritables ambassadeurs de la salubrité », a-t-il poursuivi exhortant tous les acteurs à faire de la commune d’Abomey-Calavi, « un modèle de propreté et d’engagement écologique au Bénin ».

Le maire de la commune d’Abomey-Calavi, Angelo AHOUANDJINOU après avoir exprimé ses remerciements aux organisateurs du concours, a exhorté les élus locaux et municipaux à s’y engager fortement. « Voilà ce concours qui vient directement vers nous et qui nous donnera l’occasion de montrer qui nous sommes et ce que nous savons faire en matière de propreté », a confié l’autorité municipale sûre de l’engagement de ses administrés.

F. A. A.

22 juin 2025