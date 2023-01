Faible affluence dans les bureaux de vote à l’UAC

Le scrutin législatif pour l’élection des députés de la 9e législature a démarré dimanche 08 janvier 2023 sur toute l’étendue du territoire national. Sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi, c’est à compte gouttes que étudiants et populations environnantes sortent pour accomplir leur devoir citoyen.

Faible engouement des populations au niveau des bureaux de vote. C’est le constat à l’Université d’Abomey-Calavi. C’est à compte gouttes que les populations sortent pour accomplir leur devoir citoyen. Wilfried Amouzou, imprimeur est fier d’avoir accompli son devoir. « Dieu nous a donné la grâce de voter dans la paix, et c’est déjà une bonne chose », a-t-il confié. Avant de venir à son poste de vote (PV1 Hassan II), il informe avoir parcouru environ 02 bureaux de vote non loin de son domicile observer l’engouement. Comme à Hassan II, le constat est le même. « Les gens ne sortent pas. S’ils ne sortent pas, nous on va choisir à leur place », a laissé entendre l’imprimeur.

Thomas SOVI, président du poste de vote №1 rassure du bon déroulement. Un retard de 15 mn est observé au niveau du poste de vote qu’il préside. Mais dans l’ensemble, tout se passe bien. Le matériel électoral est en place, et tout se déroule normalement, a confié l’agent électoral.

6,6 électeurs répartis dans 17749 postes élisent dimanche 08 janvier 2023 les députés de la 9e législature. Pour une première fois dans l’histoire du Bénin, 109 députés dont 24 femmes au moinsbvont siéger à l’Assemblée nationale.

F. A. A.

8 janvier 2023 par ,