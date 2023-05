Face-à-face gouvernement-Syndicat ce jour

Les trois organisations syndicales les plus représentatives seront face au gouvernement ce mardi 16 mai 2023.

La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de Négociations collectives au titre de l’année 2023 se tiendra ce mardi 16 mai 2023 à la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou.

Cette rencontre Gouvernement-Syndicat fait suite à celles tenues respectivement en septembre et décembre 2022.

La non tenue des élections professionnelles sectorielles dans deux ministères des enseignements est l’un des sujets à l’ordre de la session.

