Fabien Farnolle critique la liste de Gernot Rohr

Ancien portier des Guépards du Bénin (ex-Écureuils), Fabien Farnolle ne voit pas d’un bon œil la liste de 25 joueurs annoncée par Gernot Rohr dans le cadre des prochaines journées FIFA. Sur les réseaux sociaux, Fabien Farnolle dézingue le sélectionneur béninois pour ses choix.

Sur sa story Instagram, Fabien Farnolle, ex-gardien du onze national ne valide pas la liste dévoilée par Gernot Rohr vendredi dernier.

"La liste du Bénin, c’est une blague. Je vous ai dit dans cette sélection depuis cette CAN 2019, on marche sur la tête !!! Donc, Cebio Soukou ne donne pas satisfaction en jouant la Ligue 2 Turc ! Et d’autres qui ne jouent pas en amateur donnent satisfaction. C’est quelle sauce ça ? Malgré ça, les autres continuent à venir. Bravo à eux, bon courage", a écrit Fabien Farnolle.

Pour rappel, le Bénin affronte la Côte d’Ivoire le 22 mars et le Sénégal 26 mars à Amiens lors des prochains amicaux.

J.S

11 mars 2024 par