MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE

26 décembre 2025 par

L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, amener le gouvernement à y investir est une obligation pour les formations politiques qui aux termes (…)

EDUCATION FORMATON ET EMPLOI "Le Bénin de demain se construit aujourd’hui : Le choix de la compétence"

26 décembre 2025 par

"Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes. Regardons-nous en face. Pendant des décennies, notre système éducatif a été gangrené par des dysfonctionnements profonds et (…)

MOELE-BÉNIN se mobilise pour une Assemblée où la qualité de l’éducation (…)

26 décembre 2025 par

Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un Bénin plus inclusif et plus humain. Porté par une idéologie de social-démocratie, MOELE-BÉNIN propose (…)

MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES À L’OCCASION DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (…) FORMATION - EMPLOI : L’échec d’un régime ultra-capitaliste...

26 décembre 2025 par

Chers compatriotes, nous voici au carrefour de la vérité. Bientôt dix (10) ans que le régime dit de la rupture a montré ce dont il est capable dans le domaine de (…)

EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN

26 décembre 2025 par

Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la formation, et la formation le tremplin vers l’emploi. Ce triptyque fondamental — Éducation → Formation (…)

Justice Le journaliste Olivier Allocheme recouvre sa liberté

25 décembre 2025 par ,

Interpellé en octobre 2025, le journaliste Olivier Allocheme a recouvré sa liberté ce jeudi 25 décembre 2025, jour de la fête de Noël. Bonne nouvelle ! Olivier (…)

