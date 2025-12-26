FORMATION - EMPLOI : L’échec d’un régime ultra-capitaliste...

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, amener le gouvernement à y investir est une obligation pour les formations politiques qui aux termes (…)
EDUCATION FORMATON ET EMPLOI
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
"Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes. Regardons-nous en face. Pendant des décennies, notre système éducatif a été gangrené par des dysfonctionnements profonds et (…)
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un Bénin plus inclusif et plus humain. Porté par une idéologie de social-démocratie, MOELE-BÉNIN propose (…)
MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES À L’OCCASION DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (…)
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chers compatriotes, nous voici au carrefour de la vérité. Bientôt dix (10) ans que le régime dit de la rupture a montré ce dont il est capable dans le domaine de (…)
26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la formation, et la formation le tremplin vers l’emploi. Ce triptyque fondamental — Éducation → Formation (…)
Justice
25 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Interpellé en octobre 2025, le journaliste Olivier Allocheme a recouvré sa liberté ce jeudi 25 décembre 2025, jour de la fête de Noël.
Bonne nouvelle ! Olivier (…)
Elections générales de 2026
25 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) lance un appel à candidatures pour le recrutement de moniteurs. Les (…)
25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les résultats de la session 2025 des examens nationaux de Licence sont (…)
24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Adonou, Ahodjinako, Dogoe-Déta, Helli et Lokoli, des villages de la (…)
24 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah vibrera au (…)
24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace (…)
24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de
24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)
24 décembre 2025 par La Rédaction
Au Bénin, l’initiative TRADOM de l’OIT a validé deux études (…)
24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
