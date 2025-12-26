vendredi, 26 décembre 2025 -

1102 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

MESSAGE DE CAMPAGNE DU PARTI FCBE


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’éducation est pilier central du développement d’une Nation. Partant, amener le gouvernement à y investir est une obligation pour les formations politiques qui aux termes (…)  
Lire la suite
EDUCATION FORMATON ET EMPLOI

"Le Bénin de demain se construit aujourd’hui : Le choix de la compétence"


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
"Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes. Regardons-nous en face. Pendant des décennies, notre système éducatif a été gangrené par des dysfonctionnements profonds et (…)  
Lire la suite

MOELE-BÉNIN se mobilise pour une Assemblée où la qualité de l’éducation (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un Bénin plus inclusif et plus humain. Porté par une idéologie de social-démocratie, MOELE-BÉNIN propose (…)  
Lire la suite
MESSAGE DU PARTI LES DÉMOCRATES À L’OCCASION DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE (…)

FORMATION - EMPLOI : L’échec d’un régime ultra-capitaliste...


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chers compatriotes, nous voici au carrefour de la vérité. Bientôt dix (10) ans que le régime dit de la rupture a montré ce dont il est capable dans le domaine de (…)  
Lire la suite

EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la formation, et la formation le tremplin vers l’emploi. Ce triptyque fondamental — Éducation → Formation (…)  
Lire la suite
Justice

Le journaliste Olivier Allocheme recouvre sa liberté


25 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Interpellé en octobre 2025, le journaliste Olivier Allocheme a recouvré sa liberté ce jeudi 25 décembre 2025, jour de la fête de Noël. Bonne nouvelle ! Olivier (…)  
Lire la suite
Elections générales de 2026

La CBDH recrute des moniteurs électoraux


25 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Dans le cadre des élections générales de 2026, la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) lance un appel à candidatures pour le recrutement de moniteurs. Les (…)  
Lire la suite

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Lire la suite

63,31% d’admis aux examens nationaux de Master


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les résultats de la session 2025 des examens nationaux de Licence sont (…)
Lire la suite

5 villages de Lalo alimentés en eau potable


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Adonou, Ahodjinako, Dogoe-Déta, Helli et Lokoli, des villages de la (…)
Lire la suite

Voici le programme d’animation des Places à Ouidah


24 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Du 8 au 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah vibrera au (…)
Lire la suite

Ouidah dévoile une Porte du Non-Retour rénovée


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace (…)
Lire la suite

La Police républicaine dotée de motos électriques


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de
Lire la suite

Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)
Lire la suite

L’OIT et ses partenaires tracent la voie vers un travail domestique (…)


24 décembre 2025 par La Rédaction
Au Bénin, l’initiative TRADOM de l’OIT a validé deux études (…)
Lire la suite

La HAAC impose aux médias la diffusion des messages d’intérêt public


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), a (…)
Lire la suite

54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
Lire la suite

Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)
Lire la suite

Le député Soumaïla Sounon Boké en prison


24 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Sounon Boké, élu de la 2ᵉ circonscription électorale (…)
Lire la suite

Lancement d’une plateforme pour explorer les productions d’artistes en (…)


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Ambassade de France au Bénin et la Maison des Mondes Africains (…)
Lire la suite

Le Bénin accueille la dernière étape des sélections


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
C’est à Cotonou que se conclura, vendredi 26 décembre, la sélection des (…)
Lire la suite

Lancement de la phase II du Système d’Encadrement des Missions Officielles


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) a procédé, mardi 23 (…)
Lire la suite

Les Guépards s’inclinent 1-0 face aux Léopards


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont affronté mardi 23 décembre 2025, les Léopards (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Voir

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Voir

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Voir

De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Voir

Talon défend la démocratie comme un levier de développement


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le chef de l’Etat Patrice Talon était face aux députés de la 9e (…)
Lire la suite

Les candidats au concours attendus samedi dans 12 centres


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La phase écrite du concours de recrutement de 715 élèves agents de (…)
Lire la suite

𝐀𝐥𝐩𝐡𝐚 𝐁é𝐧𝐢𝐧 𝐒𝐀S, 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞𝐬 𝐩â𝐭𝐞𝐬 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈, 𝐝é𝐜𝐫𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐱 (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
: Alpha Bénin SAS s’est illustrée au plus haut niveau lors de la 3ᵉ (…)
Lire la suite

Les « petites mains » d’Alabuga : comment la Russie recrute des jeunes (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
. Derrière la guerre des drones menée par la Russie en Ukraine se (…)
Lire la suite

100 millions FCFA d’appui et des bourses de 100.000 FCFA aux handicapés


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a dressé un bilan chiffré de ses politiques publiques (…)
Lire la suite

Quand la Russie enrôle la jeunesse africaine


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils viennent du Cameroun, du Kenya, (…)
Lire la suite

L’Etat béninois aux côtés des familles de soldats morts en mission


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’approche des fêtes de fin d’année, le gouvernement a renouvelé son (…)
Lire la suite

L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 (…)
Lire la suite

‘’Oui, le Bénin a trouvé sa voie’’ (Président Patrice Talon)


23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon a prononcé, ce mardi 23 décembre 2025, son (…)
Lire la suite

Gernot Rohr promet un bon match face à la RDC


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin jouent leur premier match de la CAN 2025 ce mardi (…)
Lire la suite

AGL met l’Afrique en mouvement à l’occasion de la CAN 2025


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc (…)
Lire la suite

La course aux trophées lancée pour la 8ᵉ édition du BSA


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La 8e édition du Bénin Showbiz Awards (BSA) a été officiellement lancée (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires