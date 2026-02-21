samedi, 21 février 2026 -

Festival international des arts du Bénin

FInAB 2026 officiellement lancé à Cotonou




La 4e édition du Festival international des arts du Bénin (FInAB) a été officiellement lancée, ce vendredi 20 février 2026, au Family Beach de Cotonou par Shadiya ASSOUMAN, ministre intérimaire du tourisme, de la culture et des arts. La cérémonie riche en couleurs s’est déroulée en présence de Ulrich ADJOVI, président du FInAB, du maire Luc GNACADJA de la ville de Cotonou, des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, d’éminentes personnalités, et un monde important d’artistes et de créateurs.

Le Festival international des arts du Bénin, grand évènement culturel et artistique s’ouvre une fois encore au public avec une 4e édition qui se veut 4 fois plus festive, 4 fois artistique, et 4 fois plus colorée. Elle sera l’occasion pour les artistes et créateurs d’exprimer leurs performances pendant la période du 20 février au 1er mars 2026.

Né dans un contexte de rayonnement, d’attractivité et d’influence culturelle, le FInAB selon son président, a montré sa capacité à rassembler des artistes et des publics de divers horizons à faire dialoguer la musique, la mode, le cinéma, la danse, les arts visuels, le théâtre, la littérature, et à créer une vraie synergie entre les créateurs, les festivaliers et les professionnels. Il a évoqué à titre indicatif, la restitution de l’édition 2025 marquée par une affluence estimée à 200 000 participants, 426 stands, 251 artistes mobilisés sur les expositions, et une audience digitale en forte progression avec des centaines de milliers de visites enregistrée. Un résultat fascinant qui d’après Ulrich ADJOVI, impose le FInAB comme « un carrefour vivant des cultures africaines et internationales, où les peuples se rapprochent, où les œuvres voyagent et où les talents se révèlent ».

Le FInAB, un rendez-vous incontournable de la scène artistique et culturelle
Pour le maire de la ville de Cotonou, un festival d’art n’est jamais un simple évènement. « Il est un signal que le pays croit en sa capacité à créer, que la jeunesse a du talent ; un signal que la culture n’est pas périphérique, mais centrale. En tant qu’architecte, Luc GNACADJA dit être convaincu qu’une ville ne se construit pas qu’avec du béton. « On peut bâtir des routes, des ponts, des immeubles ; mais si l’imaginaire collectif est vide, la ville devient un espace sans âme », a-t-il déclaré évoquant les volets économique et créatif de l’évènement, ainsi que le modèle de modernité le Bénin impulse à travers sa culture.

Rappelant l’ambition qu’il porte pour la capitale économique du Bénin, celle de faire de Cotonou une ville qui respire, qui rayonne et qui attire, l’autorité municipale a fait le vœu que le FInAB soit un pont entre générations, entre disciplines, le local et l’international. « Une ville qui soutient l’art, prépare son avenir », a ajouté le maire formulant le vœu que les 10 jours de création renforcent la conscience collective, que chaque œuvre présentée au FInAB soit une affirmation de dignité, que chaque artiste reparte convaincu que le Bénin croit en lui. « Agir pour la culture, c’est agir pour notre cohésion, notre économique et notre rayonnement », a conclu M. GNACADJA.

Pour la ministre par intérim de la culture, le FInAB est un rendez-vous majeur de l’agenda culturel national du Bénin. « Il constitue un espace structurant pour la création artistique au Bénin favorisant les rencontres, les échanges professionnels et l’émergence de nouvelles perspectives pour les artistes. Ce festival illustre la vitalité, la diversité et la créativité de la scène artistique béninoise. Il témoigne d’une culture vivante enracinée dans son histoire et résolument ouverte sur le monde », a salué Shadiya ASSOUMAN. En réunissant les artistes nationaux et internationaux, le FInAB a-t-elle poursuivi, crée des passerelles fécondes entre les cultures et contribue au rayonnement du Bénin sur la scène artistique contemporaine. Exhortant le public à s’approprier le festival, à le vivre intensément et à en faire un moment de partage, l’autorité ministérielle a souhaité que cette 4e édition du FInAB soit un moment de consolidation, d’innovation et de rayonnement accru pour le Bénin.

Les innovations de l’édition 2026
Pour cette 4e édition du FInAB, deux scènes distinctes seront ouvertes : une grande scène dédiée aux concerts et aux performances majeures, et une seconde scène consacrée aux animations, aux découvertes, aux rencontres et aux expressions émergentes. Selon Ulrich ADJOVI, cette nouvelle édition sera l’occasion de célébrer l’amour des peuples et la fraternité culturelle à travers des journées dédiées telles que le Nigeria Day pour célébrer la fraternité historique avec le voisin de l’Est ; le Togo Day pour honorer deux pays siamois que sont le Bénin et le Togo ; le Maroc Day et le Liban Day avec une soirée orientale visant à saluer les communautés marocaine et libanaise qui participent à la richesse culturelle et économique du Bénin.

FInAB, une opportunité pour la jeunesse béninoise
S’adressant à la jeunesse béninoise, le président Ulrich ADJOVI a souligné que le FInAB a été conçu et pensé pour eux afin de leur permettre de voir des parcours, de comprendre des métiers, de se projeter dans une industrie, de rencontrer des professionnels, d’apprendre, de tenter, de créer, de vendre et de se structurer. « Nombreux sont ceux qui aspirent à vivre de la culture sans en maîtriser les mécanismes, sans en comprendre l’écosystème. Or on ne peut réussir durablement dans ce que l’on ne comprend pas », a-t-il souligné.
Le FInAB d’après lui, n’est pas uniquement une fête des arts. C’est un espace d’apprentissage, de transmission et de structuration, a ajouté le président exhortant les jeunes à participer aux masterclass, aux conférences débats, aux résidences et formations où des dizaines de professionnels sont prêts pour partager avec eux leurs expériences, leur expertise, leurs réussites ainsi que leurs erreurs.

« Les industries culturelles et créatives : levier de diversité culturelle, de coopération et de paix », c’est le thème retenu pour cette 4e édition du FInAB qui place la mode et la musique au cœur des activités.

21 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




