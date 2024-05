FIFA et AFD renouvellent leur protocole d’accord

La FIFA et l’Agence française de développement ont renouvelé leur protocole d’accord (MoU) et continueront de travailler ensemble pour créer des changements positifs dans la société, avec l’accent mis sur l’émancipation des femmes et l’éducation par le football. Le nouvel accord a été signé par le Président de la FIFA Gianni Infantino et le Directeur général de l’AFD Rémy Rioux à Paris, en France.

À travers leur partenariat, qui a débuté en 2019 avec la signature du premier MoU, la FIFA et l’AFD unissent leurs forces et leurs ressources pour promouvoir des valeurs d’unité, d’éducation, de culture et d’humanisme aux quatre coins du monde, mais particulièrement en Afrique, par le biais de programmes de développement destinés aux jeunes.

En plus de l’éducation et de l’égalité de genre, la FIFA et l’AFD œuvreront ensemble sur des projets impliquant la protection de l’enfant et la promotion de l’accès au sport par le développement d’infrastructures. Le partenariat permettra une meilleure synergie entre les interventions de l’AFD et les programmes de la FIFA tels que FIFA Forward et Football for Schools.

« Je suis très heureux de voir que notre alliance stratégique avec l’Agence française de développement se poursuivra, car elle jouera un rôle important en nous aidant à utiliser le football comme une plateforme en faveur de changements positifs pour la société - un des objectifs stratégiques de la FIFA », a affirmé le Président Gianni Infantino. A l’en croire la FIFA et l’AFD partagent de nombreux objectifs. « En travaillant ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie des jeunes, à travers l’émancipation des filles comme des femmes et en aidant à fournir de meilleures conditions d’éducation », a-t-il ajouté.

Pour le directeur général de l’AFD Rémy Rioux, « ce nouveau contrat avec la FIFA démontre notre désir commun d’unir, dans la même équipe, le monde du football et celui du développement financier ». De par son impact sur l’éducation, la santé, la cohésion sociale et l’égalité de genre, le football, poursuit-il, agit tel un accélérateur dans le domaine du développement durable. « Il crée un espace où les jeunes et les communautés sont au centre du jeu, s’expriment et s’émancipent. En poursuivant cet engagement, nous ouvrons, à travers le football, de nouveaux horizons en termes d’inclusion et d’éducation pour tous », a-t-il déclaré.

Cette collaboration permettra à l’AFD et à la FIFA de poursuivre leur engagement envers les projets inclusifs des académies sportives. Ce programme a pour but de soutenir le développement des académies sportives sur le continent africain tout en forgeant leurs compétences autour de quatre thèmes clés : l’éducation et la formation professionnelle, l’égalité de genre, la protection et les modèles économiques durables.

Seize académies dans 11 pays en ont déjà bénéficié, dont les trois académies des associations membres de Djibouti, du Malawi et de la Mauritanie, co-fondées par l’AFD et la FIFA dans le cadre du programme Forward.

29 mai 2024 par ,