FDA et CMA-Bénin appellent à une participation de qualité

La 18ème édition du Salon National de l’Artisanat du Bénin (SNAB) se tiendra du 17 au 27 juillet 2023 à la plage de Fidjrossè à Cotonou. En prélude à ce grand rendez-vous de découverte placé sous le thème « L’apprentissage, un tremplin vers la professionnalisation », le Fonds de Développement de l’Artisanat en collaboration avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin a, sous le patronage du Ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, initié une conférence de presse avec les journalistes ce vendredi 5 mai 2023 à Cotonou. Une occasion pour dévoiler les enjeux, les objectifs, les innovations et les attentes du salon.

« Faire la promotion de l’artisanat béninois dans toute sa diversité et outiller les artisans pour faire face aux défis qui s’imposent à ce secteur ». C’est l’objectif principal de la 18ème édition du Salon National de l’Artisanat du Bénin (SNAB) qui va se tenir du 17 au 27 juillet 2023 en bordure de mer à Cotonou. Organisé par le Fonds de Développement de l’Artisanat (FDA) en collaboration avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Bénin (CMA) sous le patronage du Ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi (MPMEPE), ce salon, qui va rassembler plus de cent cinquante (150) artisans et entreprises artisanales constitue une opportunité pour les milliers d’artisans du Bénin de s’informer sur les exigences du marché et les opportunités qui s’offrent à eux et de présenter leurs produits à un large public venu de divers horizons. Selon les explications du Directeur Général du (FDA), le SNAB est un événement très important dans la valorisation du secteur de l’artisanat. « La valorisation du secteur de l’artisanat doit aussi passer par l’organisation de grand rendez-vous de découverte du génie des artisans béninois dans les différents corps de métiers. Mieux, une chose est de savoir faire et l’autre chose est de le faire savoir » a insisté Clétus Nestor GUEZO en invitant les artisans à s’inscrire sur le www.snab.bj pour participer au salon et faire découvrir leurs talents et produits.Rappelant les branches et les corps de métier de ce secteur de création de richesses et d’emplois, le Dg/FDA a indiqué que ce salon vise également à : mobiliser des spécialistes en appui-conseils et financement ainsi que d’autres institutions accompagner les artisans et les entreprises artisanales pour leur essor, instaurer le consommons local dans les habitudes des populations et faire découvrir aux artisans les nouveaux outils de communication et de marketing. Il est également prévu que les meilleurs artisans et produits soient promus et accompagnés. A la suite du Dg/FDA, le président de la CMA-Bénin, Imorou Soufianou s’est réjoui de la relance de l’organisation du SNAB et promet, au nom de tous les artisans du Bénin, jouer toute sa partition pour la réussite de l’événement. « Au nom de tous les artisans du Bénin, je remercie le Chef de l’Etat, le Président Patrice Talon et son gouvernement pour l’attention soutenue portée au secteur de l’artisanat depuis 2016 » a déclaré Imorou Soufianou avant d’exhorter tous les acteurs impliqués à divers niveaux à relayer l’information afin que la 18ème édition du SNAB soit une réussite totale en terme de participation de qualité. Très intéressés par cet événement, les journalistes ont voulu en savoir plus sur le choix du thème, le choix du lieu, les innovations, les pays participants et la question des critères de sélection des exposants... La conférence de presse a eu lieu dans la salle de conférence du MPMEPE en présence du Conseiller technique à l’artisanat, du Directeur de l’artisanat, du Directeur de la planification de l’administration et des finances dudit ministère et bien d’autres personnalités œuvrant dans le domaine de l’artisanat.

6 mai 2023 par