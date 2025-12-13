samedi, 13 décembre 2025 -

Elections générales de 2026 au Bénin

FCBE investit ses candidats dans la 16ᵉ Circonscription

Les têtes de liste à Cotonou




À deux semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a présenté, vendredi 12 décembre 2025 à Cotonou, ses candidats en lice aux élections législatives et municipales de 2026.‎

‎Militants, responsables de cellules de base, jeunes et femmes du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ont rencontré leurs candidats en lice dans la 16ᵉ circonscription électorale pour les législatives de 2026. Les figures retenues dans les arrondissements de Cotonou aux municipales ont également été présentées lors de la rencontre tenue, vendredi 12 décembre 2025 à Cotonou.

‎La rencontre a été présidée par Prosper Adoukonou, conseiller juridique de la FCBE, représentant le président du parti Paul Hounkpè et le coordonnateur de la 16ᵉ circonscription, Michel Goussi.

‎Les candidats officiellement investis sont : Assogbahou Togla Justin (1er titulaire), Edou Arlignon Simon Pierre, Lakoussan Kokou Corneille, Dagnon Kossi Sébastien (2e, 3e et 4e titulaire) et Achade Madeleine (1ère titulaire sur la liste réservée aux femmes). Ils ont respectivement pour suppléants : Houeha Alexis, Goussi Célestin Michel, Hounsatin Djihinto Aristide, Ayido Finagnon Hermane et Zonon Yabo Rosalie.

« Voilà les candidats aux élections législatives. Ce sont des braves hommes et de braves femmes. Cette fois-ci, nous avons aligné de très bons candidats » , a déclaré Prosper Adoukonou, sous les applaudissements.

‎Le représentant du président du parti a rappelé l’imminence de la campagne. « La campagne commence dans deux semaines. Dans 14 jours exactement, nous irons sur le terrain », a-t-il indiqué. Prosper Adoukonou a insisté sur la nécessité du travail de terrain, malgré les accords politiques parlementaire et de gouvernance existants. « Si nous ne travaillons pas, ça ne marchera pas », a-t-il averti. « Le travail de base se fait dans les arrondissements. Ce sont les bureaux d’arrondissement qui porteront la campagne », a-t-il souligné, appelant à une gestion rigoureuse des moyens disponibles. Prosper Adoukonou a également mis l’accent sur un autre enjeu majeur des élections couplées de 2026. « Les communales et les législatives ont lieu le même jour. Ce sont donc les arrondissements qui travaillent pour les députés », a-t-il expliqué. Il a enfin salué « le courage et la persévérance » de Paul Hounkpè et de son équipe qui ont œuvré pour la pérennité de la FCBE.

‎Au nom des candidats investis, Assogbahou Togla Justin, tête de liste dans la 16ᵉ circonscription, a donné le ton. « Il faut faire une campagne de proximité. Le travail se fera d’abord à votre niveau », a-t-il déclaré. Il a appelé à une synergie d’actions pour permettre à la FCBE de « lever des sièges d’élus » au soir du 11 janvier 2026.
‎M. M.

13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




