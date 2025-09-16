mardi, 16 septembre 2025 -

Elections générales de 2026

FCBE en accords avec UP-R et BR




Les partis Union progressiste le renouveau (UP-R), Bloc républicain (BR), et Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ont procédé, ce mardi 16 septembre 2025, à la signature d’un protocole d’accord dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin.

Le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) de Paul Hounkpè désormais aux côtés des deux grands blocs de la mouvance présidentielle pour les élections générales de 2026 au Bénin. La formation politique de l’opposition a signé dans l’après-midi de ce mardi 16 septembre 2025 à Bénin Royal hôtel, un accord de partenariat avec les partis Union progressiste le renouveau et le Bloc républicain.
Par cet acte, UP-R et BR officialisent avec les FCBE, la mise en oeuvre d’un accord de gouvernance et d’un accord de coalition parlementaire.
Les trois partis se sont engagés au cours de la cérémonie de signature, à faire front commun pour la prochaine législature à l’Assemblée Nationale.
En dépit de cette collaboration, Paul Hounkpè et les siens vont présenter un duo de candidats à la présidentielle de 2026.

F. A. A.

16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




