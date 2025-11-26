FCBE, UP-R, BR, LD et MOELE-BENIN retenus pour les Législatives

Par décision en date du 26 novembre 2025, le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) a dévoilé la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leurs dossiers de candidature pour l’élection des membres de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2026. Il s’agit des partis FCBE, l’UP-R, BR, Moele Bénin et Les Démocrates. La liste de candidatures du parti GSR est déclarée irrecevable.

