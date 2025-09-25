Le bénéfice du mécanisme de garantie du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) sera étendu à la couverture des opérations de vente à crédit d’équipements agricoles de la Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA). C’est l’une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 24 septembre 2025.

« La SoNaMA, dans le cadre de la production et la mise en place des matériels et équipements agricoles, a opérationnalisé un mécanisme de financement des ventes par tempérament », informe le Conseil des ministres. Ce mécanisme, informe la même source, devrait bénéficier de la couverture du FNDA sous la forme de garantie à hauteur de 50% du montant des crédits accordés aux producteurs afin de limiter le risque de non-recouvrement dans des proportions supportables.

Dans le but de surmonter les difficultés qui entravent la mise en œuvre optimale de ce dispositif, le Conseil a marqué son accord en vue de l’extension du bénéfice du mécanisme de garantie du FNDA. Le bénéfice sera élargi à la couverture des opérations de vente à crédit d’équipements agricoles de la SoNaMA et au partage des risques pris par la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, dans le cadre de son accompagnement aux entreprises du secteur agricole.

