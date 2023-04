Experts civils et militaires de plusieurs pays examinent les enjeux

Le colloque international sur ‘’La gestion de l’information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte anti-terroriste en Afrique », s’est ouvert ce lundi 17 avril 2023 à Cotonou avec la participation de journalistes, des experts civils et militaires en provenance de différents pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique. C’est à l’initiative de l’Etat-major général (Emg) des Forces Armées Béninoises (FAB) et sous le haut patronage du Ministre de la Défense nationale.

‘’La gestion de l’information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte anti-terroriste en Afrique » est le thème d’un colloque international qui réunit, du 17 au 18 avril 2023 à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate de Cotonou, des participants venus du Bénin, du Cameroun, de la République de Côte d’ivoire, du Togo, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Tchad ainsi que des experts venant des Etats-Unis, de la France, de la Belgique et de l’Allemagne.

L’Etat-major général des Forces Armées Béninoises a initié ce colloque pour un double objectif. Il s’agit de voir comment concilier le devoir de réserve qui caractérise les armées avec le droit à l’information des populations, et ceci sans mettre en péril la sécurité de l’Etat et de ses institutions, selon Fortunet Alain Nouatin, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale. « (…) Il n’est plus question de laisser la nébuleuse terroriste et ses affidés distiller des fakes news au sein de l’opinion publique pour intoxiquer nos paisibles populations. Le présent colloque se veut un cadre d’échanges et de partage d’expériences entre les spécialistes en communication des armées et les professionnels des médias dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Il devrait permettre aux participants de s’approprier les outils et les éléments nécessaires à la gestion efficiente de l’information et de la communication des armées des pays africains en lutte contre des groupes terroristes », a précisé le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale.

Pour Roland Stein, de la Fondation Konrad Adenauer, représentant les partenaires financiers, l’extrémisme violent ne doit plus être combattu que par les moyens militaires. C’est dans cette perspective que la Fondation soutient l’Etat-Major Général des Forces Armées Béninoises dans le cadre du colloque international sur ‘’La gestion de l’information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte anti-terroriste en Afrique ». « Il ne s’agit pas seulement de combattre les groupes extrémistes mais aussi de gagner l’opinion publique, donc le soutien de la population », a indiqué le représentant des partenaires financiers.

Vers une stratégie de communication adaptée à la menace terroriste

A l’endroit des partenaires tels que la Fondation Konrad Adenauer, la Banque Internationale de l’Industrie et du Commerce, la Banque of Africa et la Banque Atlantique, le Colonel Cyriaque Nassara, président du Comité d’organisation a adressé les mots de gratitude de l’Etat-major général des Forces Armées Béninoises. « J’ai foi que les résultats des travaux et les différentes recommandations qui en seront issues serviront de guide pour l’élaboration d’une stratégie de communication adaptée à la nouvelle menace à laquelle nous faisons face avec détermination et sans esprit de recul », a indiqué Colonel Cyriaque Nassara dans ses mots de bienvenue.

L’implication de toutes les parties prenantes (Gouvernement, les armées, les médias, l’opinion publique nationale et internationale) et une collaboration intelligente entre les services de communication des armées et les acteurs des médias permettront de contrer les velléités médiatiques des groupes terroristes, selon le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, Fortunet Alain Nouatin. « Il convient maintenant de garder à l’esprit que la stratégie informationnelle et communicationnelle des armées doit s’adapter aux évolutions socio-politiques et technologiques. Cela est valable aussi bien pour son plan d’action que pour le dispositif institutionnel mis en place pour le rendre opérationnel », a indiqué le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale.

Marc MENSAH

17 avril 2023 par