Exercices militaires entre les FAB et la Garde Nationale de l’Etat du Dakota Nord

Du 13 au 17 février 2023, des instructeurs de la Garde Nationale du Dakota du Nord ont mené des exercices militaires conjoints avec leurs homologues des Forces Armées Béninoises (FAB) autour de la lutte contre les Engins Explosifs Improvisés (EEI) au Camp du 1er Bataillon des Commandos Parachutistes de Ouassa. Les sessions théorique et pratique conduites par le sergent d’état-major Dale Burdette et le sergent-chef Alex Radi (tous deux de la 817eme Engineer Company basée à Jamestown), ont permis aux militaires béninois de renforcer leurs capacités en matière de connaissances sur les EEI. Ainsi, ils ont appris comment les détecter, quels sont les bons gestes à faire en face d’un engin explosif et quels gestes éviter.

Cette formation trouve toute son importance dans le contexte sécuritaire actuel au Bénin marqué par la montée de l’extrémisme violent. De décembre 2021 à septembre 2022, le Bénin a enregistré 43 événements violents impliquant des Organisations Extrémistes Violentes (OEV), certaines utilisant des engins piégés comme arme de terreur.

Le Bénin est partenaire de la Garde Nationale du Dakota du Nord dans le Programme de Partenariat d’Etat (SPP). C’est un programme de coopération sécuritaire du Département de la Défense des Etats-Unis financé par les états et territoires américains ainsi que le District de Columbia. Le SPP compte 87 partenariats avec d’autres pays, dont 16 sont conduits en Afrique.

