Excuses publiques : mea culpa !

C’est avec un profond respect que je fais publiquement mon mea culpa, à la suite de la diffusion, sur ma page Facebook personnelle, de publications comportant des allégations touchant à l’honorabilité du Chef de l’État....

Ce sont hélas, je le confesse à regret, des "choses rapportées", sans vérification rigoureuse des sources, ni conformité aux règles déontologiques basiques du journalisme.

Je reconnais que ces publications, émises sur ma page Facebook, ont pu prêter à confusion et donner lieu à des interprétations susceptibles de porter atteinte à l’honneur du Chef de l’État, et à la fonction, ainsi qu’à la haute fonction républicaine qu’il incarne.

Ce manquement regrettable ne procède d’aucune intention malveillante, mais d’une erreur de discernement dans la gestion de ma page Facebook.

En ma qualité de journaliste et de Rédacteur en chef, je suis pleinement conscient que toute parole publique m’engage, quelle que soit la plateforme qui lui sert de vecteur, et qu’il m’incombe de préserver la rigueur, la neutralité et la retenue propres au métier de journaliste.

Conscient de la gravité de la situation, je prends la mesure de la responsabilité que je porte à travers cette publication malheureuse, et tiens à réaffirmer mon attachement indéfectible aux valeurs républicaines et aux principes éthiques du journaliste.

En conséquence, je m’engage à :

1. Retirer définitivement les publications déshonorantes et désobligeantes de ma page Facebook personnelle ;

2. Présenter mes excuses publiquement, à travers les canaux appropriés ;

3. Renforcer la veille déontologique autour des publications, afin d’éviter toute confusion future entre l’expression personnelle et la communication professionnelle.

Je formule le vœu que mes excuses soient tenues pour sincères, avec le respect, la déférence et la responsabilité qui les anime.

ALLOCHEME Olivier

30 octobre 2025 par