jeudi, 30 octobre 2025 -

1034 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Médias au Bénin

Excuses publiques : mea culpa !




C’est avec un profond respect que je fais publiquement mon mea culpa, à la suite de la diffusion, sur ma page Facebook personnelle, de publications comportant des allégations touchant à l’honorabilité du Chef de l’État....
Ce sont hélas, je le confesse à regret, des "choses rapportées", sans vérification rigoureuse des sources, ni conformité aux règles déontologiques basiques du journalisme.

Je reconnais que ces publications, émises sur ma page Facebook, ont pu prêter à confusion et donner lieu à des interprétations susceptibles de porter atteinte à l’honneur du Chef de l’État, et à la fonction, ainsi qu’à la haute fonction républicaine qu’il incarne.

Ce manquement regrettable ne procède d’aucune intention malveillante, mais d’une erreur de discernement dans la gestion de ma page Facebook.
En ma qualité de journaliste et de Rédacteur en chef, je suis pleinement conscient que toute parole publique m’engage, quelle que soit la plateforme qui lui sert de vecteur, et qu’il m’incombe de préserver la rigueur, la neutralité et la retenue propres au métier de journaliste.

Conscient de la gravité de la situation, je prends la mesure de la responsabilité que je porte à travers cette publication malheureuse, et tiens à réaffirmer mon attachement indéfectible aux valeurs républicaines et aux principes éthiques du journaliste.

En conséquence, je m’engage à :

1. Retirer définitivement les publications déshonorantes et désobligeantes de ma page Facebook personnelle ;

2. Présenter mes excuses publiquement, à travers les canaux appropriés ;

3. Renforcer la veille déontologique autour des publications, afin d’éviter toute confusion future entre l’expression personnelle et la communication professionnelle.

Je formule le vœu que mes excuses soient tenues pour sincères, avec le respect, la déférence et la responsabilité qui les anime.

ALLOCHEME Olivier

https://www.facebook.com/share/17RBTck2wo/

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

30 octobre 2025 par Ignace B. Fanou




L’ANDF dément la vente de parcelles dans plusieurs villes


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A travers un communiqué en date du jeudi 25 septembre 2025, le (…)
Lire la suite

La SBEE alerte ses abonnés sur une fausse offre


23 septembre 2025 par Marina Houénou
La société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe la population (…)
Lire la suite

Alerte à la désinformation autour de "RoW 2026"


8 septembre 2025 par Marc Mensah
Une fausse publication circulant sur les réseaux sociaux prétend (…)
Lire la suite

L’ex député Octave Houdégbé n’est pas décédé !


10 juin 2025 par Marc Mensah
Octave Cossi Houdégbé, ex député et promoteur de l’université Houdégbé (…)
Lire la suite

Voici le coût réel des travaux du Pont de Womey 2


2 avril 2025 par Marc Mensah
Faux ! Les travaux de construction du deuxième pont de Womey n’ont pas (…)
Lire la suite

GIMS ne chante pas les prouesses du président Talon


9 mars 2025 par Marc Mensah
Le célèbre artiste Maître GIMS ne fait pas l’éloge du président du (…)
Lire la suite

INTOX : Aucune suspension de la délivrance de visa aux ressortissants (…)


1er juillet 2024 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministère des Affaires étrangères du Bénin dément formellement la (…)
Lire la suite

Alerte sur une fausse vente aux enchères de véhicules à la Douane


28 mai 2024 par Akpédjé Ayosso
Une fausse note en date du 23 mai 2024 de vente aux enchères de (…)
Lire la suite

Un vieux reportage utilisé à des fins de désinformation par le Niger


13 mai 2024 par Marc Mensah
Thomas Dietrich, l’auteur d’un reportage utilisé par la télévision (…)
Lire la suite

Infox : Aucune augmentation de l’Impôt sur le traitement de salaires en (…)


25 janvier 2024 par Judicaël ZOHOUN
Il circule depuis quelques heures une information faisant état de (…)
Lire la suite

Pas de recrutement dans l’armée, l’Etat-Major dément


3 janvier 2024 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Aucun recrutement militaire spécial n’est lancé au Bénin au profit des (…)
Lire la suite

Le voleur au domicile du ministre togolais n’est pas Béninois


6 novembre 2023 par Marc Mensah
Une affaire de vol de 400 millions FCFA au domicile du ministre d’Etat (…)
Lire la suite

Infox : Le Bénin n’a jamais porté de réserve contre le Mozambique


10 septembre 2023 par Judicaël ZOHOUN
Le Mozambique est qualifié pour sa cinquième coupe d’Afrique des (…)
Lire la suite

Qu’est ce que la France « pille » chez nous au Bénin ?


8 septembre 2023 par Judicaël ZOHOUN
Très cher(e)s fidèles lecteurs , dans le cadre du débat sur les (…)
Lire la suite

Aucun cas de Covid Omicron XBB détecté au Benin


7 septembre 2023 par Akpédjé Ayosso
Pas de cas de coronavirus variant omicron XBB détecté au Bénin. A (…)
Lire la suite

Affabulations sur la France et l’Uranium du Niger


4 août 2023 par Judicaël ZOHOUN
Que de spéculations sur l’uranium nigérien ! Plus encore par ces temps (…)
Lire la suite

Infox sur l’attaque à l’ambassade de France à Niamey et l’Uranium du Niger


1er août 2023 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ambassade de France à Niamey n’a occasionné aucun blessé suite à (…)
Lire la suite

Détox : La nomination de Okocha n’est pas encore officielle


14 juillet 2023 par Josué SOSSOU
La légende du football africain, Jay Jay Okocha est-il vraiment nommé (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires