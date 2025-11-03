Ewaji.com conçue pour inspirer confiance entre entreprises et clients

Une nouvelle ère s’ouvre pour le monde des affaires et de la tech en Afrique avec le lancement de Ewaji.com.

Ewaji est une plateforme d’avis clients robuste dédiée à renforcer la transparence, la crédibilité et la confiance entre les entreprises et leurs clients en Afrique. Dans un marché où la confiance influence plus de 70 % des décisions d’achat, la transparence devient un enjeu stratégique pour toutes les entreprises.

Pensé pour un écosystème entrepreneurial moderne, Ewaji.com contribue à faire briller en visibilité les entreprises en comptant sur les expériences clients partagées sous forme d’avis avec d’autres consommateurs sur sa plateforme. Au final, la note attribuée à l’entreprise sert à augmenter l’indice de confiance de celle-ci pour une relation équilibrée entre la marque et le consommateur.

Ewaji.com offre ainsi un espace fiable permettant aux consommateurs de partager leurs expériences, et aux entreprises de valoriser la satisfaction de leur clientèle.

Une plateforme pensée pour la transparence

Ewaji.com permet aux clients de publier des avis authentiques sur les services ou produits qu’ils ont utilisés ;

aux entreprises de collecter, afficher et gérer les retours de leurs clients ; et de renforcer la réputation en ligne grâce à un système d’évaluation clair et transparent.

Un outil puissant pour les entreprises africaines

Ewaji.com se positionne comme un véritable levier de croissance pour les commerces, petites et moyennes entreprises La plateforme aide les marques à prouver leur fiabilité auprès de nouveaux clients, améliorer leur service grâce aux retours collectés, augmenter leurs conversions grâce à la preuve sociale et se distinguer dans un marché de plus en plus digitalisé.

« Ewaji.com a été conçu pour aider les entreprises africaines à gagner la confiance des consommateurs tout en donnant une voix aux clients. La transparence est un élément clé dans le commerce moderne, et Ewaji.com apporte cette confiance au cœur des transactions », affirme un utilisateur de la plateforme.

Grâce à Ewaji.com, les marques bénéficient d’un avantage compétitif immédiat : plus de visibilité, plus de crédibilité, plus de clients.

À propos de Ewaji.com

Ewaji.com est une plateforme indépendante d’avis clients dédiée au marché africain. Elle permet aux consommateurs de partager leurs expériences en toute transparence et aux entreprises de développer leur réputation grâce à des avis vérifiés et publics. Ewaji.com ambitionne de devenir la référence de la confiance numérique en Afrique.

3 novembre 2025 par ,