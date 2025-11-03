lundi, 3 novembre 2025 -

866 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Ecosystème entrepreneurial moderne

Ewaji.com conçue pour inspirer confiance entre entreprises et clients




Une nouvelle ère s’ouvre pour le monde des affaires et de la tech en Afrique avec le lancement de Ewaji.com.

Ewaji est une plateforme d’avis clients robuste dédiée à renforcer la transparence, la crédibilité et la confiance entre les entreprises et leurs clients en Afrique. Dans un marché où la confiance influence plus de 70 % des décisions d’achat, la transparence devient un enjeu stratégique pour toutes les entreprises.

Pensé pour un écosystème entrepreneurial moderne, Ewaji.com contribue à faire briller en visibilité les entreprises en comptant sur les expériences clients partagées sous forme d’avis avec d’autres consommateurs sur sa plateforme. Au final, la note attribuée à l’entreprise sert à augmenter l’indice de confiance de celle-ci pour une relation équilibrée entre la marque et le consommateur.

Ewaji.com offre ainsi un espace fiable permettant aux consommateurs de partager leurs expériences, et aux entreprises de valoriser la satisfaction de leur clientèle.

Une plateforme pensée pour la transparence

Ewaji.com permet aux clients de publier des avis authentiques sur les services ou produits qu’ils ont utilisés ;
aux entreprises de collecter, afficher et gérer les retours de leurs clients ; et de renforcer la réputation en ligne grâce à un système d’évaluation clair et transparent.

Un outil puissant pour les entreprises africaines

Ewaji.com se positionne comme un véritable levier de croissance pour les commerces, petites et moyennes entreprises La plateforme aide les marques à prouver leur fiabilité auprès de nouveaux clients, améliorer leur service grâce aux retours collectés, augmenter leurs conversions grâce à la preuve sociale et se distinguer dans un marché de plus en plus digitalisé.

« Ewaji.com a été conçu pour aider les entreprises africaines à gagner la confiance des consommateurs tout en donnant une voix aux clients. La transparence est un élément clé dans le commerce moderne, et Ewaji.com apporte cette confiance au cœur des transactions », affirme un utilisateur de la plateforme.
Grâce à Ewaji.com, les marques bénéficient d’un avantage compétitif immédiat : plus de visibilité, plus de crédibilité, plus de clients.

À propos de Ewaji.com

Ewaji.com est une plateforme indépendante d’avis clients dédiée au marché africain. Elle permet aux consommateurs de partager leurs expériences en toute transparence et aux entreprises de développer leur réputation grâce à des avis vérifiés et publics. Ewaji.com ambitionne de devenir la référence de la confiance numérique en Afrique.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

3 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Le mandat de la MINURSO prorogé jusqu’au 31 octobre 2026


1er novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI annonce une avancée historique sur son Sahara


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Roi Mohammed VI s’est adressé, ce vendredi 31 octobre 2025, à son (…)
Lire la suite

La Poste du Bénin célèbre l’excellence et l’innovation


31 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎ L’ambiance était festive, jeudi 30 octobre 2025 à l’hôtel Azalaï, où (…)
Lire la suite

Félix Costales Artieda, nouvel ambassadeur d’Espagne au Bénin


22 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin accueille un nouvel ambassadeur d’Espagne ! Félix Costales (…)
Lire la suite

ePass, l’accès au passeport pour les Béninois de l’étranger


21 octobre 2025 par Marc Mensah
Les Béninois de la diaspora ont désormais la possibilité d’effectuer en (…)
Lire la suite

Le Zayed Sustainability Prize dévoile les finalistes 2026


21 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Zayed Sustainability Prize, récompense pionnière des Émirats arabes (…)
Lire la suite

SM. le Roi lance les travaux d’un complexe industriel de “moteurs d’avions”


17 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Royaume du Maroc se repositionne dans l’industrie aéronautique. Sa (…)
Lire la suite

Le Maroc et la Russie envisagent d’approfondir leurs relations bilatérales


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des (…)
Lire la suite

Un nouveau système automatique de contrôle dans les aéroports de (…)


15 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un nouveau système automatique de contrôle des entrées et sorties est (…)
Lire la suite

Moscou favorable au plan d’autonomie marocain pour le Sahara


14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Russie est disposée à examiner le plan d’autonomie marocain à (…)
Lire la suite

Les Béninois en RCI invités à la neutralité


13 octobre 2025 par Marina Houénou
Dans un communiqué en date du dimanche 12 octobre 2025, le consulat (…)
Lire la suite

La CENA enregistre la candidature du duo Wadagni-Talata


13 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministre d’État, Romuald Wadagni, candidat de la mouvance (…)
Lire la suite

Le Maroc soutient l’initiative américaine de cessez-le-feu à Gaza


10 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc a exprimé son soutien à l’annonce du président américain, (…)
Lire la suite

BAD et PAM mobilisent 93 millions US$ contre la faim en Afrique


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Banque Africaine de Développement (BAD) et le Programme Alimentaire (…)
Lire la suite

L’Accord agricole Maroc-UE amendé en faveur des Provinces du sud


3 octobre 2025 par Ignace B. Fanou
Une nouvelle page s’ouvre sur les relations entre le Royaume du Maroc (…)
Lire la suite

Des accords d’exemption de visa entre le Bénin et 6 pays


30 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a signé des accords d’exemption de visa avec six pays et (…)
Lire la suite

René de Roland reçoit le prix Indianapolis ce 27 septembre


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le zoo d’Indianapolis célébrera le 27 septembre 2025, le travail du Dr (…)
Lire la suite

Les Etats-Unis encouragent les investissements au Sahara marocain


25 septembre 2025 par Ignace B. Fanou
Après avoir réaffirmé à maintes occasions sa reconnaissance à la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires