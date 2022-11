Evelyne QUENUM loue le courage du Président Patrice TALON

C’est inédit ! Une première dans l’histoire politique du Bénin. Le nombre de députés à la prochaine législature passera à cent neuf (109) dont vingt-quatre (24) femmes au moins réservés aux femmes. C’est le fruit d’une réforme intervenue en 2019 aux plans constitutionnel et législatif qui conforte le Bénin dans cette avancée. Reçue lundi dernier sur le plateau de la télévision nationale, Evelyne QUENUM, Juriste/Chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, a loué le courage du Président Patrice TALON pour avoir porté une telle réforme. Elle a indiqué que la concrétisation de la réforme n’est autre que le respect des engagements pris par le Bénin à l’international près de trente ans (30) après.

La Conseillère Technique aux Affaires Administratives du Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance et Militante convaincue de l’Union Progressiste Le Renouveau, a salué l’« homme de grande vision » qu’est Patrice TALON, et surtout le courage dont il fait montre dans la promotion des droits des femmes. L’introduction des quotas de femmes au parlement par le mécanisme des sièges réservés est d’abord voulue par le Chef de l’Etat qui a porté la réforme, près de trois décennies après que le Bénin y ait souscrit à l’international a t-elle révélé. Le mérite, alors, revient au Président Patrice TALON à qui il convient de rendre, un vibrant hommage mérité a t-elle laissé entendre.

