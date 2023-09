Évasion de plusieurs prisonniers à Parakou

A Parakou dans le département du Borgou, 05 prisonniers se sont évadés dans la nuit du mercredi 06 au jeudi 07 septembre 2023. L’enquête ouverte après leur évasion a permis selon nos sources, d’appréhender 02 parmi eux .

Des malfrats en détention à la prison civile de Parakou ont réussi à s’échapper dans la nuit du mercredi au jeudi 07 septembre 2023 aux environs de 03h du matin. Au nombre de 05, ils sont poursuivis pour diverses infractions. Nos sources renseignent qu’ils s’agit de Franca Abdou Kabirou, placé en détention depuis le 7 décembre 2021 pour une affaire de vol de motocyclette et autres délits. On retrouve également dans le lot, Geoffroy Behanzin, et Victorin Hounkpatin. Le premier fut transféré de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi pour Parakou, tandis que le second, qui ne serait pas à son premier essai, fut également transféré d’Abomey-Calavi pour Parakou.

Par ailleurs, Gilchrist Vitoule, en détention depuis le 14 octobre 2021 pour vol et association de malfaiteurs, et Moïse Agoudou, détenu depuis le 6 mai 2021 pour une affaire de vol à main armée ont pu s’évader la même nuit.

L’enquête ouverte après cette évasion spectaculaire a permis d’appréhender deux prisonniers dans le groupe. La police en alerte maximale, poursuit ses recherches pour retrouver les 03 autres.

F. A. A.

9 septembre 2023 par ,