État béninois, secteur privé et partenaires en quête d’une fiscalité inclusive

La 3è édition du Séminaire sur la fiscalité se déroule les 22 et 23 mai 2025 à Cotonou sous le thème ‘’ Cadre de concertation des secteurs public-privé : bilan et perspectives’’. Ces assises sont organisées par le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) en partenariat avec la Direction Générale des Impôts (DGI) et le Projet ReFORME.

Œuvrant depuis 23 années pour un climat des affaires plus favorable, le Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) organise les 22 et 23 mai 2025 à Cotonou, la 3è édition du Séminaire sur la fiscalité. C’est avec l’appui de la Direction Générale des Impôts (DGI) et le projet ReFORME.

« Ce séminaire confirme une volonté commune de maintenir un niveau d’échange élevé entre l’administration fiscale et douanière, et le secteur privé », a indiqué Roland Riboux, le président du CIPB à l’ouverture des travaux ce jeudi au Bénin Royal hôtel.

Rappelant les sessions précédentes, le président du CIPB précise : « Cette troisième édition dont le thème est ‘’Cadre de concertation des secteurs public-privé : bilans et perspectives’’ permettra aux acteurs des secteurs public-privé et à l’État, non seulement de juger de l’efficacité des télé procédures et du recouvrement des créances en matière fiscale à l’heure de la digitalisation, mais aussi de mesurer l’impact fiscal des réformes douanières.

A la suite de cet exercice d’évaluation, les acteurs des secteurs privés auront l’occasion de poser leurs préoccupations afin que des recommandations soient faites pour la poursuite d’un dialogue profitable à tous ».

Entre bilan et défis

Bénito Gbossamè, Directeur Général Adjoint des Impôts, salue l’initiative. « Ensemble, nous sommes plus forts. Le dialogue est notre boussole. C’est avec vous, créateurs de richesse, que nous construirons un système fiscal performant ». Pour lui, l’avenir repose sur trois axes : renforcer le dialogue, moderniser les services, et lutter contre la fraude. Il invite à la franchise dans les échanges : « Posons les vrais problèmes pour trouver ensemble les bonnes solutions ».

Le représentant de la douane, Idrissou Imorou, rappelle que « la douane est en première ligne dans la mobilisation des ressources ». Il évoque l’importance de la digitalisation face aux pratiques frauduleuses. Pour lui, la justice fiscale est un enjeu national. « Il est de notre devoir d’innover pour garantir l’équité fiscale », a-t-il précisé.

Jacky Barboza, représentant de la GIZ, souligne l’importance du cadre public-privé. « Année après année, il devient un levier stratégique de gouvernance fiscale », a-t-il indiqué. Il a réitéré l’engagement de la Coopération allemande et de l’Union européenne de soutenir le dialogue, renforcer les capacités, rapprocher administration et contribuables. « Une fiscalité plus équitable et mieux comprise est essentielle pour renforcer la souveraineté financière de l’État », a-t-il conclu.

Les travaux s’articulent autour de cinq panels. Le panel 1 porte sur ‘’La digitalisation des téléprocédures fiscales : Bilan et perspectives’’. Les échanges se poursuivront autour de : ‘’Sensibilisation et implication citoyenne pour l’efficacité du système fiscal ‘’ (panel 2) ; ‘’Custom Web : Nouveau système de gestion des douanes’’ (panel3), ‘’Les régimes d’exception en matière fiscale : la réalité des procédures à l’heure de la digitalisation’’ (panel 4) ; ‘’Le recouvrement des créances fiscales : immersion dans les procédures et pratiques en la matière’’ (panel 5).

Marc MENSAH

22 mai 2025 par ,