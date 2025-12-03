mercredi, 3 décembre 2025 -

Conseil des Ministres

Eric Akoutey nommé DG de l’APIEx




L’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx) a un nouveau Directeur général.

Eric Akoutey est le nouveau Directeur Général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx). Il a été nommé en Conseil des ministres ce mercredi 03 décembre 2025.

Avant sa nomination, le DG APIEx occupait le poste de Directeur des Etudes et Projets d’Investissement au sein de l’Agence. Eric Akoutey remplace Sindé Chékété nommé Directeur général de tourisme Bénin et Bénin Tours.
M. M.

3 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




