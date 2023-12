Environ 3 milliards FCFA réservés au vainqueur

La Confédération Africaine de Football (CAF) aurait prévu récompenser le prochain successeur du Sénégal avec un chèque d’environ 3 milliards FCFA.



La Coupe d’Afrique des Nations 2023 c’est du 13 janvier au 11 février prochain. Une compétition continentale très attendue côté amoureux du cuir rond. Cette 34e édition du tournoi aura lieu en Côte d’Ivoire avec la participation de 24 équipes.

A quelques jours du démarrage de la compétition, la CAF aurait déjà défini la récompense pour l’équipe championne d’Afrique. En effet, la CAF entend encourager l’équipe gagnante avec une belle enveloppe. Il s’agit d’une somme de 5 millions de dollars soit environ 3 milliards de FCFA à empocher. Ce beau chèque va s’ajouter aux médailles d’or et du trophée.

De quoi excité de plus en plus les formations en lice. Le Maroc et le Sénégal sont vus comme les grands favoris.

J.S

28 décembre 2023 par ,