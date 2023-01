Environ 14.000 enseignants bientôt fonctionnaires de l’Etat

Le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a présenté, vendredi 20 janvier 2023, les retombées de la décision du gouvernement qui a ordonné le reversement des enseignants déclarés aptes aux conditions de l’évaluation diagnostique organisée courant 2018. C’est lors d’une rencontre d’échanges avec les médias en ligne tenue dans les locaux de 24haubenin.

En ordonnant, mercredi 18 janvier dernier en Conseil des ministres, le reversement dans la fonction publique des agents contractuels de droit public ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l’évaluation des connaissances intellectuelles et professionnelles organisée courant 2018, le gouvernement a honoré un engagement. « C’est la preuve qu’avec le président Patrice Talon, on peut faire confiance. Quand il s’engage, quand il annonce quelque chose, c’est que forcément il sait que cela l’oblige et s’organise pour honorer les engagements », a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji, Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement et porte-parole du gouvernement, vendredi 20 janvier 2023 lors d’une rencontre avec les professionnels des médias.

Cette décision du gouvernement a des retombées positives pour plusieurs milliers de personnes notamment les enseignants contractuels de la maternelle, du primaire et de l’enseignement secondaire général. « Pour les 2 ordres d’enseignement, on est autour de 14.000 personnes qui vont donc à terme devenir fonctionnaires de l’Etat », précise le porte-parole du gouvernement.

L’évaluation des connaissances intellectuelles et professionnelles des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général a été organisée courant 2018 pour identifier les niveaux de compétence et les besoins en renforcement de capacités dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’amélioration de la qualité de l’enseignement au Bénin.

Marc MENSAH

20 janvier 2023 par ,