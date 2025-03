Appel téléphonique entre Marco Rubio et son homologue béninois, M. Bakari

Le secrétaire d’État Marco Rubio s’est entretenu aujourd’hui avec le ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari. Le secrétaire d’État a souligné l’importance des relations entre les États-Unis et le Bénin et s’est félicité de la coopération du Bénin en matière de sécurité régionale. Le secrétaire d’État et le ministre des Affaires étrangères ont également échangé sur des priorités communes, notamment le renforcement de la gouvernance démocratique et la promotion de la stabilité en Afrique de l’Ouest.

10 mars 2025 par