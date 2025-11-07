Les marines nationales béninoise et française ont mené ces derniers jours une série d’exercices conjoints dans les eaux béninoises, à l’occasion de l’escale à Cotonou du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Tonnerre.

Le Bénin et la France renforcent leur coopération maritime dans le cadre du renforcement de l’Action de l’État en Mer (AEM). Les marins béninois et français ont mené plusieurs entraînements conjoints entre marins béninois et français, dont un spectaculaire exercice d’hélitreuillage au large des côtes béninoises. Ces manœuvres ont permis aux deux forces navales de perfectionner leurs techniques de secours en mer, de sauvetage de passagers en détresse, mais aussi de lutte contre les trafics illicites notamment la piraterie et la contrebande maritime dans le Golfe de Guinée.

Cette collaboration illustre la solidité du partenariat stratégique entre le Bénin et la France dans le domaine de la sécurité maritime. Elle vise à renforcer les capacités opérationnelles locales et à favoriser une meilleure coordination régionale face aux défis sécuritaires du Golfe de Guinée. Les images de l’exercice témoignent de la parfaite synergie entre les équipages béninois et français.

