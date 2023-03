Enrôlement des ménages bénéficiaires des services de la SGDS

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) organise une opération de Recensement des ménages bénéficiaires des services de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) du 1er mars au 13 avril 2023.

Dans le cadre de la mise en place d’une base de données spatiales des bénéficiaires des services d’enlèvement de déchets solides ménagers dans la région du Grand Nokoué (Porto-Novo, Cotonou, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah) afin d’améliorer lesdits services, il est lancé une opération de recensement des ménages au profit de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA).

Le Directeur de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) Laurent Mahounou Hounsa invite les populations à « réserver un bon accueil » aux agents recenseurs dûment mandatés qui passeront dans les ménages des communes de Porto-Novo, de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Ouidah et de Sèmè-Podji au cours de la période allant du 1er mars au 13 avril 2023.

« (…) Je voudrais rassurer tous les répondants que les informations qu’ils fourniront seront traitées de façon confidentielle, dans le strict respect des lois en vigueur en la matière en République du Bénin », a indiqué le Dg de l’INStaD.

