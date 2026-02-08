dimanche, 8 février 2026 -

Développement durable

Enjeux et opportunités du Bamboo au cœur d’un talk à Cotonou

(World Bamboo Festival annoncé pour le 28 février prochain)




En prélude à la première édition du World Bamboo Festival (WBF – 2026), un Bamboo Talk a eu lieu samedi 7 février 2026 à l’espace TAM TAM de Fidjrossè, à Cotonou. Les discussions ont été axées sur les enjeux et opportunités du bambou comme ressource stratégique pour le développement durable.

Sensibiliser sur les potentialités écologiques, économiques et culturelles du bambou, tout en annonçant officiellement le lancement de l’édition 2026 du World Bamboo Festival. C’est l’objectif du Bamboo Talk organisé ce samedi par des acteurs de la filière. Le Bénin est le deuxième plus grand producteur de bambou en Afrique de l’Ouest. Malgré son fort potentiel, la filière bambou reste sous-développée et peu valorisée. Selon Thierry Gnansounou, Contrôleur des Eaux, Forêts et Chasse, le bambou est appelé à jouer un rôle central dans la préservation des ressources forestières. « Le bambou, c’est une plante extraordinaire. (…) C’est la plante de demain, c’est le bois de demain », a-t-il déclaré. Le bambou se distingue par sa capacité à remplacer le bois issu des forêts naturelles. « Tout ce qui peut être fait avec les arbres et le bois de la forêt, le bambou peut le faire », a-t-il ajouté.

Grâce à sa croissance rapide, le bambou constitue une alternative face à la déforestation. Présent dans plusieurs régions du Bénin, il bénéficie d’un climat favorable à son développement. « Le climat asiatique est pratiquement le même que le nôtre. Cela signifie que presque toutes les espèces de bambou peuvent s’adapter au Bénin », a souligné le forestier.

Une richesse encore sous-exploitée

Le Bénin dispose de plusieurs espèces de bambou, mais leur valorisation reste limitée. « Personne ne savait réellement que nous avions cette ressource-là et qu’on pouvait la valoriser », a reconnu Thierry Gnansounou. Il a également insisté sur la nécessité d’associer tous les artisans à ce processus entamé pour le développement de la filière du bambou au Bénin.

Présidente de l’ONG Africa Bambou, Kadirath-Lah Aline, experte en gestion des ressources forestières et environnementales, a mis en lumière les nombreux avantages environnementaux du bambou.« Le bambou absorbe cinq fois plus de gaz à effet de serre que les autres arbres et libère 35 % d’oxygène supplémentaire », a-t-elle expliqué. À l’en croire, un hectare de bambou à maturité peut absorber jusqu’à 12 tonnes de carbone par an. Le bambou est donc un outil stratégique dans la lutte contre les changements climatiques et une opportunité pour positionner le Bénin sur le marché international du carbone. « On ne peut pas parler de changements climatiques sans parler de solutions. Le bambou est une solution concrète », a affirmé Kadirath-Lah Aline.

Un potentiel économique considérable

Sur le plan économique, le bambou représente un marché mondial en forte expansion. « En 2007, le marché mondial du bambou était estimé à 10 milliards de dollars. En 2024, il est passé à 150 milliards. (…) Le bambou a 1 500 utilisations ; cela veut dire 1 500 opportunités économiques et 1 500 entreprises potentielles », a rappelé Kadirath-Lah Aline.

Elle a également évoqué les multiples usages médicinaux, agricoles et industriels du bambou, ainsi que son potentiel de création d’emplois pour les jeunes et les femmes.
Face à ce potentiel, Kadirath-Lah Aline multiplie les initiatives. En septembre 2025, elle a organisé la première édition de l’Africa Bamboo Expo. Au titre de l’année 2026, un forum des acteurs du bambou se tiendra. La deuxième édition de l’Africa Bamboo Expo est programmée pour le mois de septembre, suivie du lancement du programme Bambou for Education.

Découvrir le Bambou à travers un festival

Passionné par le bambou, Alexander Gbedo est également un acteur qui œuvre pour le développement de cette filière au Bénin. Il organise, le 28 février prochain, la première édition du World Bamboo Festival (WBF – 2026). Selon lui, le festival adoptera une approche à la fois festive et immersive. « Il ne s’agira pas de dialogue scientifique, mais de faire aimer le bambou : boire dans un verre en bambou, manger dans une assiette en bambou, être dans un décor en bambou », a déclaré le fondateur et commissaire général du World Bamboo Festival, Alexander A. Gbedo.

À travers ce Bamboo Talk, les organisateurs entendent poser les bases d’une véritable structuration de la filière bambou au Bénin. Une dynamique qui se poursuivra avec le World Bamboo Festival, annoncé comme un rendez-vous majeur pour révéler au grand public le potentiel écologique, économique et culturel de cette ressource d’avenir.

8 février 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




