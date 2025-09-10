Encore 1666 logements sociaux à Ouèdo

Avec l’appui renouvelé de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), le Bénin s’apprête à lancer la deuxième phase de construction de logements sociaux. Elle concerne 1 666 logements supplémentaires.

Le gouvernement béninois poursuit la mise en œuvre du programme de logements sociaux à Ouédo sous le leadership du président Patrice Talon grâce au soutien de la BADEA. Selon Oumali Abdelakbir, chef du développement urbain et services sociaux à la BADEA, il s’agit de 1 666 logements qui seront construits sur les lots 10 et 11. « La mobilisation est déjà prévue dans le cadre du premier prêt. La deuxième composante de la mission, c’est le suivi des opérations en cours y compris le suivi de projets de la première phase de logement ici à Ouèdo », a expliqué Oumali Abdelakbir.

Le chargé de mission du Chef de l’État, Zul Kifl Salami a salué le soutien des fonds arabes dans la réalisation des projets au Bénin. « Nous avons un devoir, c’est de maintenir le cap de l’excellence voulu par son excellence le président Patrice Talon. Cette excellence se traduit dans la qualité déjà même des travaux. Rien n’est laissé au hasard (...) pour que ces logements soient de qualité et répondent aux objectifs de développement durable », a déclaré le chargé de mission du Chef de l’État.

La revue du portefeuille implique également 3 grands projets en cours d’exécution à savoir : le développement rural de la vallée du Mono et l’adaptation aux changements climatiques, le financement de l’université nationale d’agriculture et de l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.

10 septembre 2025 par ,