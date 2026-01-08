En vidéo, la visite de Romuald Wadagni sur les sites des Vodun Days 2026

Le Ministre d’État Romuald Wadagni s’est rendu ce matin, 8 janvier, aux Vodun Days, où il a pris part aux animations des places emblématiques, au cœur de la ville et sur la plage : la Place Maro, l’Esplanade du Fort Français, la Place Ninsouxwé, la Forêt sacrée de Kpassè, le Temple Mami-Plage et le Couvent Sakpata.

Il s’est ensuite rendu à l’arène, à la Place du Non-Retour, ainsi qu’au Village des Vodun Days.

