En quête de "savons de chance" il se fait dépouiller de plusieurs millions

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné, jeudi 3 avril 2025, une affaire d’escroquerie présumée impliquant un homme accusé d’avoir extorqué de l’argent à sa victime avec des pratiques de maraboutage. La victime, qui a utilisé les savons de chance commandés, est un amateur de jeux de hasard. Elle affirme être devenue plus pauvre qu’avant après avoir utilisé le fameux savon de chance.

Un faux marabout dépouille plusieurs millions FCFA à un amateur de jeux au hasard en quête de savons de chance. C’est l’histoire d’un présumé cybercriminel qui a comparu jeudi 3 avril 2025 devant la CRIET. Sa victime a indiqué avoir rencontré le prévenu à un moment difficile de sa vie où toutes ses activités, notamment de paris sportifs étaient au ralenti. Ce dernier s’est proposé de l’aider à retrouver sa force financière en lui parlant d’un "grand maître" qui allait lui faire des "travaux spirituels".

Le plaignant a allégué avoir commandé ces travaux spirituels et des "savons de chance" pour faire prospérer ses activités. Malgré ces rituels, il dit n’avoir constaté aucune amélioration, bien au contraire. Il a confié à la Cour qu’au lieu que les choses s’améliorent, c’est le contraire qu’il a constaté. Le plaignant affirme être devenu plus pauvre qu’avant l’utilisation de ce savon de chance.

Interrogé, le prévenu a rejeté les accusations d’escroquerie. Il s’est présenté comme un simple intermédiaire entre le plaignant et le "tradi thérapeute". Selon lui, les travaux n’auraient pas fonctionné à cause du non-respect par le plaignant de certains "interdits", notamment en fréquentant des maisons closes.

Le ministère public a requis une peine de 5 ans de prison dont 2 ans ferme, ainsi qu’une amende d’un million de FCFA à l’encontre du prévenu, et le versement de 3 millions de FCFA de dommages et intérêts à la victime. La défense a plaidé la relaxe de son client. « Quelqu’un qui joue aux paris sportifs va trouver 5 millions FCFA où ? Libérez mon client ! Renvoyez-le à ses travaux de tradi thérapeuthe et de maraboutage », a plaidé l’avocat du présumé cybercriminel. Le verdict du dossier est prévu pour le jeudi 22 mai 2025, rapporte l’envoyé spécial de Libre Express.

