Faits divers dans le Zou En quête de rituel d’argent, un étranger échappe au pire

13 novembre 2025 par ,

Une affaire de rituel d’argent a failli coûter la vie à un citoyen ivoirien le week-end dernier à Bohicon. Arrivé de la Côte d’Ivoire pour des pratiques mystiques, un (…)

Médias au Bénin La HAAC retire l’autorisation de quatre radios privées

13 novembre 2025 par ,

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) du Bénin a retiré, jeudi 13 novembre 2025, les autorisations d’exploitation de quatre radios privées. (…)

Présidentielle de 2026 Les duos Wadagni-Talata et Hounkpè-Hounwanou validés par la Cour

13 novembre 2025 par ,

Seuls les duos Romuald Wadagni-Mariam Chabi Talata et Paul Hounkpè-Judicaël R. Hounwanou participeront à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin. La Cour (…)

2e édition du SIMA à Cotonou Des échanges pour structurer et développer l’écosystème musical

13 novembre 2025 par ,

La directrice adjointe de Cabinet du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Gwladys Gandaho a procédé, jeudi 13 novembre 2025, à l’ouverture officielle de la 2e (…)

Contenus illicites publiés en ligne La HAAC met en garde les médias sans existence légale

13 novembre 2025 par ,

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) constate une multiplication de contenus illicites publiés ou diffusés en ligne par des médias sans (…)

Paiements numériques en 2024 Près de 2 000 milliards de dollars de transactions instantanées en Afrique

13 novembre 2025 par

L’Afrique connaît une envolée sans précédent de ses paiements numériques. C’est ce qui ressort du rapport sur les Systèmes de Paiement Instantané Inclusifs (SIIPS) 2025, (…)

