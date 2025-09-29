lundi, 29 septembre 2025 -

Investiture de Romuald Wadagni le 04 Octobre

En principe, ce sont les délégués des partis qui sont attendus à Parakou




Porté en triomphe par la majorité présidentielle pour briguer la magistrature suprême au Bénin en avril 2026, Romuald WADAGNI, ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances et de la coopération, sera officiellement investi, samedi 4 octobre 2025, à Parakou. L’évènement initialement réservé aux délégués des formations politiques, suscite beaucoup d’engouement tant de l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Le dimanche 31 août 2025, les deux grands blocs de la mouvance présidentielle, l’Union progressiste le renouveau (UP-R), et le Bloc Républicain (BR), avaient officialisé leur choix sur l’actuel ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI, pour porter les couleurs de la majorité à la présidentielle de 2026 au Bénin.

Dans une convergence d’actions, les forces politiques soutenant les actions du chef de l’Etat Patrice TALON, notamment le MOELE-BENIN de Jacques AYADJI, la RN de Claudine PRUDENCIO, des acteurs politiques aussi bien de la mouvance présidentielle que de l’opposition, ont exprimé leur soutien à Romuald WADAGNI.

L’ancien président de la République, Nicéphore SOGLO, en dépit de ses critiques parfois très acerbes contre le gouvernement du président TALON, a salué ce choix opéré par les partis politiques de la mouvance présidentielle au Bénin. Pour lui, ce choix traduit une volonté de continuité mais ouvre également de nouvelles perspectives pour la réconciliation nationale. « Je tiens à adresser mes vives et sincères félicitations à ce brillant et jeune expert-comptable qui a fait ses preuves aux côtés du président Patrice TALON ces neuf dernières années », avait déclaré SOGLO, après avoir salué le parcours professionnel du futur locataire de la Marina.

L’autre soutien qui retient les attentions est celui du député Léon Basile AHOSSI, 2e vice-président de l’Assemblée nationale, membre du parti Les Démocrates, formation politique radicalement opposée à la gouvernance actuelle au Bénin. Deux semaines après sa note de soutien qui a fait le tour des réseaux sociaux, il a fait une déclaration officielle le 18 septembre pour exprimer son admiration à l’ex patron du cabinet Deloitte, devenu argentier national depuis 2016. Dans un entretien diffusé sur Matin Libre TV, il a confié avoir des accointances particulières avec le ministre d’Etat Romuald WADAGNI. « On a des choses en privé qui font qu’on se doit une certaine vérité, une certaine assistance », a-t-il renchéri.

Fort engouement à la cérémonie d’investiture
Quelques jours avant l’investiture du duo candidats Romuald WADAGN-Mariam Chabi TALATA, c’est la ferveur totale à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Nul ne veut se faire compter l’évènement.
Des ressortissants béninois à Accra au Ghana, Abidjan en Côte d’Ivoire et plusieurs autres capitales africaines, annoncent leur participation à cette cérémonie d’investiture alors que selon le principe, ce sont les délégués des partis qui souvent, sont invités pour l’investiture du candidat.

Les regards sont alors tournés vers Parakou, métropole de la région septentrionale du Bénin pour un évènement inédit qui sera gravé dans les annales de l’histoire.

29 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Judicaël ZOHOUN




